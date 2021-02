L’iPhone 12 (mini, Pro, Max) est-il étanche?

Attention! Pouvez-vous utiliser l’iPhone dans la baignoire ou sur la plage? Nous clarifions si et dans quelle mesure l’iPhone 12 et iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Max sont étanches.

Vous pouvez dire si votre iPhone 12 est étanche selon la classe de protection IP (IP = International Protection). Vous pouvez le trouver dans les informations du fabricant de votre appareil. Il est composé de deux nombres. Le premier chiffre vous indique dans quelle mesure l’appareil est protégé contre la pénétration de saletés et de particules de poussière. Le deuxième chiffre indique dans quelle mesure il est étanche. Plus le nombre est élevé, plus votre smartphone est protégé contre les objets étrangers.

La classe de protection IP de l’iPhone 12

Comme tous les autres modèles d’iPhone 12, l’iPhone 12 a la classe de protection IP-68. Comme mentionné précédemment, chaque chiffre de la classification IP a une signification différente. Le «6» nous indique que l’iPhone 12 est complètement protégé contre la pénétration de saleté et de poussière. Alors ne paniquez pas si votre smartphone tombe accidentellement dans le sable sur la plage.

Le «8» dans la classification IP indique que les modèles d’iPhone 12 sont complètement protégés contre une immersion prolongée. Cependant, il est important de regarder attentivement ici. Car selon le fabricant, la profondeur et la durée d’immersion diffèrent. Apple déclare que l’iPhone 12 est étanche jusqu’à six mètres et un maximum de 30 minutes.

Cette très bonne protection provient d’un revêtement en silicone à l’intérieur de l’iPhone 12. Les joints placés tout autour du boîtier sont destinés à garantir qu’aucune tache de poussière et aucune goutte d’eau ne pénètre dans l’appareil.

Imperméable? Pourquoi devriez-vous toujours faire attention!

Malgré la certification IP 68, utiliser l’iPhone 12 sous la pluie, sur la plage ou même comme caméra sous-marine n’est pas une bonne idée. Parce qu’il y a toujours un certain risque résiduel. Le couvercle en silicone à l’intérieur de l’appareil pourrait devenir poreux avec le temps, glisser en raison de chutes ou être mal inséré dès le départ. L’eau salée et la chaleur peuvent également endommager le joint en caoutchouc.

Par conséquent, Apple n’émet pas de garantie pour les dommages causés par les liquides. En cas de dommage, vous en supportez les frais. Si vous voulez vous assurer que votre iPhone 12 reste étanche pendant longtemps, le mieux est de lui donner une coque de protection et de ne pas le laisser au soleil sur la plage.