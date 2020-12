L’iPhone 12 mini explique parfaitement pourquoi il n’y a pas de petits téléphones Android

Ceux qui ont essayé le nouvel iPhone 12 mini, dégonflent la bulle des «téléphones phares» de petite taille … Est-ce si mauvais?

Passions et critiques à parts égales, la vérité est que Apple éveille toujours les sentiments chaque fois qu’il introduit de nouveaux appareils, cette fois sur l’iPhone 12 dans quatre saveurs qui sont arrivés plus tard que d’habitude, mais toujours à temps pour l’importante campagne de Noël terminer l’année en beauté récupérant au moins ses chiffres de vente avant Samsung.

Les experts ont déclaré que l’iPhone 12 allait dévaster les utilisateurs d’Android, mais la vérité est qu’après leur présentation, ils ne nous ont laissé que la nouveauté controversée d’arriver sans chargeur ni casque, en plus de cette sensation, également courante, que le matériel et les nouvelles étaient comme toujours en dessous des attentes et tous les engouement médias soulevés a priori.

Un de patrons de Redmi que seul l’iPhone 12 en valait la peine, et bien qu’il soit vrai que les modèles ‘Pro’ proposer des nouveautés intéressantes en photographie mobile, c’est aussi ça l’iPhone 12 mini est l’exemple de ce que nous ne voulons pas dans un petit smartphone haut de gamme. Voulez-vous savoir pourquoi? Eh bien suivez-nous, voici la réponse …

iPhone 12 mini: la cible des critiques d’Apple et l’exemple de pourquoi un « produit phare » de cette taille n’a pas de sens

Je reconnais que quand j’ai vu l’iPhone 12 mini, cela m’a semblé une excellente idée au début, car c’est quelque chose que nous demandons tous depuis longtemps et que Sony avait exploré sans succès avec son Xperia Z Compact, mais que dans l’écosystème Apple, cela pourrait très bien fonctionner pour la symbiose avec iOS du matériel et le bon travail général de la firme de Cupertino.

Je pense que toute l’industrie pensait quelque chose de similaire, nous avons nous-mêmes loué le concept de l’iPhone 12 de 5,4 pouces, qui est entré en jeu encore plus petit que l’iPhone 6 et il visait un succès cette année, même si les tests empiriques nous ont laissé froid dans une réalité très lointaine.

Le discours est différent depuis les grands médias américains Ils ont mis le gant sur l’iPhone 12 mini, qui souffre de problèmes de base cela expliquerait pourquoi la plupart des mobiles sont désormais passés au grand format:

« Je n’ai pas tellement aimé la taille d’un iPhone depuis que j’ai l’iPhone 5. Dommage que la durée de vie de la batterie soit mauvaise. » (Le journal de Wall Street) .

. « J’adore ce téléphone, mais nous ne pouvons certainement pas faire confiance à sa batterie. » (Engadget) .

. «Je ne veux pas le sucer ou être trop dur à ce sujet, mais la durée de vie de la batterie de l’iPhone 12 mini est nettement pire que celle de l’iPhone 12, qui à son tour était déjà en dessous de celle de l’iPhone 11, champion dans cette section. Son autonomie est assez bonne pour moi, mais je suppose déjà que je l’utilise différemment des téléphones plus gros. « (Le bord) .

. «Oui, j’ai remarqué que l’autonomie de la batterie du ‘mini’ n’est pas aussi bonne que celle des 12 et 12 Pro (et du 11 Pro que j’ai utilisé pendant un an, et du XS que j’ai utilisé l’année précédente également). Mais je n’hésiterais pas une seconde à acheter un 12 mini juste pour cette raison. L’autonomie de la batterie de l’iPhone 12 mini est au pire assez bonne. « (Boule de feu audacieuse).

Les smartphones actuels ne sont pas plus petits parce qu’ils ne le peuvent pas, c’est une simple question de physique, car une très petite taille ne convient pas à une grosse batterie capable de maintenir un téléphone mobile en vie avec le matériel de dernière génération pendant longtemps.

J’ai le sentiment que les opinions sont modulées par le goût de l’analyste lui-même, et c’est The Verge qui est le plus proche de l’opinion que j’ai dans ce cas, et c’est que nous pouvons certainement tous nous habituer à utiliser un téléphone portable plus petit, beaucoup de gens le voudraient s’il existait, et sûrement tous seraient prêts à sacrifier peut-être une partie de l’expérience et l’utilisation plus intensive qu’ils donneraient aux plus gros mobiles.

Sûrement les arbres n’obstruent pas la vue sur la forêt, et Il est probable que l’iPhone 12 mini ait une autonomie suffisante pour celui qui l’achètera, qui recherchera certainement ce format directement car c’est aujourd’hui le seul haut de gamme de cette taille et vous serez déjà plus que conscient de ces problèmes à la recherche de cela frais quotidiens de nuit ce qui pour moi est encore courant en raison de mon utilisation intensive de n’importe quel smartphone.

En tout cas, maintenant je peux vous assurer que la plupart des fabricants d’Android voudraient également un modèle «mini» comme cet iPhone 12, mais presque tout le monde aura fait ses tests et ses ingénieurs Il leur aura été impossible de garantir une autonomie minimale acceptable commercialiser le terminal.

Pour moi et pour être honnête, c’est un autre point pour Apple plutôt qu’une critique délirante, et c’est qu’il nous a montré la raison pour laquelle nous ne voyons pas de petits téléphones mobiles dans Android, en veillant également à ce que leur parfaite maîtrise matérielle et logicielle leur permet d’offrir cette autonomie équitable pour un modèle d’iPhone de cette taille … Ne penses tu pas?

