L’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max sont en vente

Exactement trois semaines après la sortie de l’iPhone 12/12 Pro, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max seront également mis en vente. Un premier démontage révèle également la capacité de la batterie du plus gros smartphone Apple à ce jour.

De nombreux pré-commandes recevront leur iPhone 12 mini ou iPhone 12 Pro Max ce vendredi, écrit 9to5Mac. L’écran de l’iPhone 12 mini ne mesure que 5,4 pouces de diagonale, tandis que l’écran de l’iPhone 12 Pro Max mesure 6,7 pouces – un record pour un smartphone Apple. Après la phase de précommande des deux téléphones portables lancée il y a une semaine, les appareils sont désormais également disponibles en magasin.

Il n’y aura guère de longues files d’attente devant les magasins Apple, comme c’était courant dans les premières années pour la sortie de nouveaux iPhones. Parce que: Apple a rendu le processus plus efficace au fil des ans et cette fois-ci mis en place des compteurs express pour minimiser les temps d’attente dans le contexte de la pandémie.

Teardown révèle la capacité de la batterie de l’iPhone 12 Pro Max

À temps pour la sortie, la première vidéo de démontage de l’iPhone 12 Pro Max a été mise en ligne sur le réseau chinois Weibo (via NDTV). Le démontage confirme la capacité de la batterie en forme de L, qui était déjà dans la pièce depuis longtemps – 3687 mAh. C’est nettement moins que l’iPhone 11 Pro Max de l’année dernière avec ses 3969 mAh. Les premiers tests montreront si le nouveau produit phare s’essoufflera au quotidien.

L’iPhone 12 mini est disponible en blanc, noir, bleu, vert et rouge au prix de 778,85 euros. L’iPhone 12 Pro Max est disponible à partir de 1 217,50 euros et dans les couleurs graphite, argent, or et bleu pacifique. Le nouveau HomePod mini – le haut-parleur intelligent particulièrement compact d’Apple – est également sur le point de sortir: le haut-parleur sera disponible à l’achat à partir du 16 novembre.