L’iPhone 12 dévore le marché du mobile 5G

La nouvelle série de terminaux Apple balaie les utilisateurs qui souhaitent la 5G.

Rien ne peut avec Apple, à la fin le cercle se ferme toujours au même point. Peu importe si d’autres mobiles ont déjà innové dans un domaine Il semble que jusqu’à ce qu’il atteigne un terminal sur le bloc, il n’existe pas ou n’est pas assez attractif.

Avec la 5G, l’histoire s’est répétée. L’iPhone 12 n’a pas été le premier ni le meilleur téléphone à prendre en charge la technologie 5G, mais néanmoins, oui, ce sont les téléphones les plus vendus dans ce domaine. Surprenant? Sincèrement, à ces hauteurs de films, non.

Si nous parlons de 5G, personne ne peut avec Apple

Malgré un lancement tardif, malgré ses problèmes de poussière, malgré un écran avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz sur un terminal qui avoisine les 1000 euros et, malgré de nombreux autres aspects dont le résultat Global iPhone 12 laisse beaucoup à désirer, les smartphones de la pomme mordue continuent de se vendre comme des petits pains.

Et est-ce que l’iPhone 12 a été le Smartphone 5G le plus vendu d’octobre suivi de… l’iPhone 12 Pro, selon les données publiées par Counterpoint. En calcul, les deux téléphones Apple représentaient un quart du marché mondial de la 5G (24% de part).

Mais ce qui est encore plus surprenant, c’est que le L’iPhone 12 fait également partie du top 10 des téléphones mobiles les plus vendus avec la 5G entre le 1er janvier 2020 et le 30 octobre 2020. Autrement dit, et en mettant les données dans une perspective plus large, le numéro de téléphone de la firme de Cupertino cela n’a pris que deux mois sur le marché pour se faufiler parmi les terminaux 5G les plus vendus au monde.

En fermant le podium, nous trouvons le premier appareil Android, le Galaxy Note 20 Ultra 5G. Viennent ensuite le Huawei Nova 7 5G et le Huawei P40 pour fermer les cinq premières positions.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂