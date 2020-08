L’iPhone 12 arrive “un peu plus tard”

Les moineaux le sifflent du toit depuis longtemps, maintenant Apple l’a officiellement confirmé: les nouveaux iPhones arriveront sur le marché un peu plus tard cette année.

Comme le rapporte MacRumors, le CFO d’Apple, Luca Maestri, a fait cette déclaration lors d’une conférence téléphonique sur les chiffres d’affaires du troisième trimestre fiscal (deuxième trimestre civil). Le directeur a donc déclaré qu’Apple avait commencé à vendre les nouveaux iPhones en septembre dernier à la fin du mois de septembre – cette année, cependant, la livraison n’aura lieu que “quelques semaines plus tard”.

Keynote iPhone de toute façon début septembre?

Au cours des derniers jours et semaines, il y a eu des rumeurs selon lesquelles le lancement des nouveaux modèles d’iPhone 12 pourrait être retardé en raison de la crise corona mondiale. Apple met généralement ses nouveaux smartphones sur le marché environ deux semaines après le lancement officiel, qui a généralement lieu début septembre.

Les versions ultérieures de l’iPhone ne sont pas nouvelles

La keynote iPhone pourrait également avoir lieu début septembre 2020, environ un mois plus tard – le 8 septembre est actuellement en discussion. Les smartphones ne seront alors disponibles qu’en octobre. Cependant, ce ne serait pas une nouveauté: Apple a déjà annoncé l’iPhone XR en septembre 2018 et n’a commencé à le vendre qu’à la fin du mois d’octobre. Un an plus tôt, l’iPhone X a été présenté en septembre et l’appareil n’était disponible à l’achat qu’en novembre.