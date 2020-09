L’iPhone 11 est le smartphone le plus vendu en 2020 – suivi de …

Nous avons déjà laissé le premier semestre 2020 derrière nous. Les analystes ont donc examiné de plus près quels étaient les smartphones les plus vendus sur cette période. En bref: Apple et Samsung ont peut-être tous deux montré moins d’innovation dans leurs appareils récemment. Mais au moins en ce qui concerne les ventes, il y a un gagnant clair.

L’iPhone 11 est le smartphone le plus vendu au monde au premier semestre 2020, selon les données des analystes d’Omdia. Cela signifie qu’Apple s’est démarqué bien en avance sur les autres: alors que l’iPhone 11 a près de 37,7 millions de ventes, le second n’a “que” 11,4 millions de ventes. Et voici le Galaxy A51 – le best-seller de milieu de gamme de Samsung. Au fait, vous pouvez trouver notre test ici.

Apple défie la crise corona

Selon ces données, Apple a même considérablement augmenté au premier semestre 2020: au premier semestre 2019, la société était également en tête de la liste des smartphones les plus vendus. L’iPhone XR a réalisé 26,9 millions de ventes. Le successeur a ainsi vendu près de 10 millions de fois plus souvent – comme s’il n’y avait jamais eu de pandémie.

Avec les smartphones les plus vendus en 2020, nous avons remarqué une dernière chose: Xiaomi est beaucoup plus représentée au premier semestre de cette année qu’il y a un an. Alors qu’un total de quatre modèles Samsung (A10, A50, J2 Core et A30) et deux téléphones Xiaomi (Redmi Note 7 et Redmi 6A) étaient représentés au premier semestre 2019, ce ratio a maintenant quelque peu changé.

Voici les dix smartphones les plus vendus du premier semestre dans l’aperçu:

Apple iPhone 11 (37,7 millions de ventes) Samsung Galaxy A51 (11,4 millions de ventes) Xiaomi Redmi Note 8 (11 millions de ventes) Xiaomi Redmi Note 8 Pro (10,2 millions de ventes) Apple iPhone SE (2020) (8,7 millions de ventes) Apple iPhone XR (8 millions de ventes) Apple iPhone 11 Pro Max (7,7 millions de ventes) Xiaomi Redmi 8A (7,3 millions de ventes) Xiaomi Redmi 8 (6,8 millions de ventes) Apple iPhone 11 Pro (6,7 millions de ventes)

Xiaomi secoue le marché

Xiaomi est entré dans le top 10 à quatre reprises en 2020, tandis que Samsung n’est représenté qu’avec le Galaxy A51 – mais au moins à la deuxième place. Il semble que Xiaomi gagne plus de parts de marché chaque année.

Apple, Samsung et Xiaomi – plus aucun fabricant n’est entré dans le top 10 d’Omdia. Nous sommes curieux de voir si cela changera au second semestre 2020.