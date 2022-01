L’iPad se charge lentement : c’est le problème

Votre iPad se charge lentement et n’a que sept pour cent de batterie malgré des heures dans la prise ? Cela peut avoir de nombreuses raisons. Nous avons cinq problèmes typiques et des solutions prêtes pour vous.

Astuce 1 : éteignez l’iPad

« Avez-vous essayé de l’éteindre et rallumer? » Oui, même si votre iPad se charge lentement, ce dépannage informatique classique pourrait apporter une bouffée d’air frais au processus de charge de votre tablette. La raison : un logiciel bloqué pourrait être le déclencheur du long processus de chargement. Éteindre et rallumer l’iPad devrait donc être votre première étape avant de chercher d’autres solutions.

Comment redémarrer l’iPad :

Maintenez l’un des boutons de volume et le bouton du haut enfoncés jusqu’à ce que le curseur « Éteindre » apparaisse. Si votre iPad a un bouton d’accueil, tout ce que vous avez à faire est de maintenir le bouton du haut enfoncé. Faites glisser le curseur vers la droite et attendez environ 30 secondes jusqu’à ce que la tablette s’éteigne. Appuyez ensuite sur le bouton du haut pour le rallumer.

Astuce 2 : remplacez le câble de charge

Si l’arrêt de l’iPad ne résout pas le problème, vous devrez jeter un œil à votre câble de charge. S’il a déjà un pli ou des zones visibles similaires, il pourrait être cassé. Mais même si vous ne voyez aucun problème évident, vous devriez essayer de charger votre iPad avec un autre câble. S’il se charge à nouveau plus rapidement, vous avez trouvé le coupable.

Astuce 3 : changer la prise et la source d’alimentation

Une charge longue peut également être déclenchée par la prise du câble. Il peut être endommagé. Ici aussi, vous devriez essayer une autre prise comme test. Assurez-vous que vous utilisez un connecteur iPad et non celui de votre iPhone. C’est parce qu’il a une tension plus basse et chargera certainement votre iPad plus lentement. Il en va de même pour le port USB de votre ordinateur.

La meilleure façon de charger l’iPad est d’utiliser la bonne prise sur une prise. Si votre iPad se charge lentement, même sur une prise, cela vaut la peine d’essayer une autre prise ici également.

Astuce 4: nettoyer les connexions

Parfois, des connexions sales entraînent une charge lente de l’iPad. Il est donc préférable de prendre une lampe de poche et d’allumer le port de charge de votre iPad. Si vous reconnaissez des particules de saleté, prenez une brosse à dents inutilisée ou une brosse de nettoyage antistatique et nettoyez à nouveau les connexions.

Astuce 5 : remplacez la batterie

Si aucun des conseils ci-dessus ne vous aide, la seule solution sera probablement de remplacer la batterie. Pour ce faire, vous pouvez simplement prendre rendez-vous dans un Apple Store ou un prestataire de services agréé. Si vous disposez du service Apple Care, l’échange peut même fonctionner sans frais supplémentaires.

Soit vous vous adressez à un autre fournisseur qui propose également ce service. Notez, cependant, que la garantie d’Apple sur l’iPad peut expirer si vous faites remplacer le matériel d’un tiers. De plus, dans ce cas, vous n’avez aucune garantie qu’une batterie Apple d’origine sera utilisée.

résumé