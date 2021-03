L’iPad et le MacBook avec écrans OLED devraient arriver en 2022

Selon les cercles de l’industrie, Apple souhaite apparemment commercialiser des iPad et des MacBook avec écrans OLED sur le marché en 2022. Depuis des années, Apple installe des écrans à contraste élevé dans de plus en plus d’appareils – et maintenant, la prochaine grande étape consiste à suivre.

On dit qu’Apple s’appuie de plus en plus sur la technologie OLED. Selon le journal industriel DigiTimes, l’iPad et le MacBook disposeront également d’écrans OLED en 2022 (via MacRumors). De plus amples détails ne sont pas encore apparus. Il est bien connu que les écrans OLED ont pris une place de plus en plus grande dans la gamme de produits Apple au fil des ans: tout a commencé en 2015 avec la première Apple Watch, suivie deux ans plus tard avec l’iPhone X, le premier smartphone Apple avec OLED. La gamme actuelle d’iPhone 12 repose exclusivement sur des écrans OLED.

OLED avec des avantages par rapport à l’écran LCD

Les avantages par rapport aux écrans LCD conventionnels sont évidents: le contenu peut être affiché avec un contraste plus élevé et les niveaux de noir profond – contrairement à l’écran LCD – ne posent aucun problème. Apple n’utilise actuellement que des écrans LCD dans tous les iPad et MacBook, probablement aussi parce que l’OLED est toujours la technologie beaucoup plus chère – encore plus lorsqu’il s’agit d’écrans plus grands.

En 2021, les iPad avec mini-écrans LED sont attendus

Des rumeurs sur un iPad Pro avec OLED existaient déjà en novembre dernier, selon lesquelles Apple prévoit un modèle correspondant pour la seconde moitié de 2021. Les analystes de Barclays ont rejeté cette prévision et souligné qu’aucun iPad avec OLED n’est en développement pour 2021. Étant donné que les experts prévoient des iPad et des MacBook avec des écrans mini-LED pour 2021, un autre changement de technologie d’affichage dans la même année semble peu probable.

Apple pourrait présenter de nouveaux iPad lors d’un événement en mars, bien qu’une confirmation de rendez-vous soit toujours en attente.