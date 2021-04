L’iPad et le Mac vont-ils fusionner? Apple prévoit cela · planning 45secondes.fr.de

Quand Apple a présenté le nouvel iPad Pro, beaucoup se sont demandé: est-ce toujours une tablette ou est-ce déjà un ordinateur portable? L’hypothèse n’est pas faite à partir de rien en vue des spécifications et il y a donc eu de rapides rumeurs selon lesquelles Apple pourrait fusionner l’iPad et le Mac en une série. Maintenant, le fabricant réagit aux chuchotements.

Les frontières entre iPad et Mac fusionnent de plus en plus – non seulement techniquement mais aussi optiquement. La conception du nouvel iMac PC tout-en-un rappelle beaucoup une tablette Apple. Pour le moment, nous parlons encore de lignes de produits distinctes. Et cela restera ainsi, comme le révèle le directeur marketing d’Apple, Greg Joswiak, à The Independent.

Les gens sont confrontés à la difficile décision d’acheter une tablette (iPad) ou un ordinateur portable (Mac). Et ils sont déchirés car les séries se ressemblent. Cependant, cela est dû au fait qu’Apple souhaite tirer le meilleur parti de chaque produit. Il évoque donc une éventuelle fusion de l’iPad et du Mac au pays des fables.

iPad Pro: plus d’ordinateurs que de tablettes

Les similitudes entre les produits sont en fait de plus en plus nombreuses. Apple est en train de transplanter la puce M1 extrêmement puissante des Mac dans le nouvel iPad Pro et non une puce A (mise à jour), qui est également utilisée dans les iPhones, comme dans les modèles précédents. En termes de performances, l’iPad ressemble plus à un véritable ordinateur qu’à une tablette. À propos, Joswiak ne veut pas du tout utiliser ce nom car l’iPad Pro est meilleur qu’une tablette. La tendance est donc aux notebooks après tout?

Il existe également des similitudes avec l’affichage, mis à part les différentes tailles. L’iPad Pro est même supérieur dans certains domaines, notamment une meilleure prise en charge de l’Apple Pencil et des appareils photo. La plus grande faiblesse, si vous voulez le dire ainsi, n’est actuellement que le système d’exploitation, qui ne peut même pas commencer à exploiter la puissance de l’iPad Pro.









