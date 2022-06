L’iPad est-il étanche ? Nous avons la réponse

Apple annonce que ses iPhones sont étanches. Mais qu’en est-il de l’iPad ? Nous clarifions si l’iPad est étanche.

Par Sébastien Weber

Les téléphones portables Apple ont un indice de protection IP68. Selon le fabricant, cela signifie qu’ils peuvent résister jusqu’à 30 minutes dans de l’eau claire sans être endommagés – et jusqu’à six mètres de profondeur. L’iPad peut-il suivre le rythme ?

L’iPad est-il étanche ?



Les iPhones sont étanches depuis quelques générations, mais pas l’iPad.



Image : © Apple 2019



La réponse courte et indolore : Non, les iPads ne sont pas étanches.

Mais cela ne signifie pas que les appareils seront immédiatement endommagés s’ils sont éclaboussés d’eau. Quelques gouttes sur l’écran ne posent aucun problème – vous pouvez simplement les essuyer.

L’iPad ne risque d’être endommagé que si les prises de connexion, les haut-parleurs ou le ventilateur entrent en contact avec de l’eau.

Que faire si l’iPad est mouillé

Si votre iPad a été mouillé, vous pourrez peut-être encore le sauvegarder. Éteignez immédiatement l’appareil pour éviter que l’électronique ne rende l’âme à cause d’un court-circuit.

Vous devez ensuite sécher au mieux votre iPad. Vous absorbez l’humidité extérieure avec un chiffon ou une serviette. Ensuite, vous mettez le comprimé dans du riz non cuit, par exemple, afin qu’il soit entièrement recouvert. Le riz non cuit absorbe l’humidité. Cela peut aider à sécher l’iPad à l’intérieur.



Si vous mettez rapidement votre iPad dans du riz après être entré en contact avec de l’eau, vous pourrez peut-être le sauver.



Image : © Adobe Stock/Orlowski Designs LLC 2022



Le gel de silice, également appelé gel de silice, est encore plus efficace que le riz. Vous pouvez souvent le trouver dans des emballages plus petits ou plus grands fournis avec les smartphones et autres appareils électroniques. Le gel de silice est hautement hygroscopique, c’est-à-dire qu’il attire l’eau. Il peut absorber l’humidité encore mieux que le riz non cuit.

Laissez l’iPad dans le riz ou le gel de silice pendant quelques jours avant de le rallumer. Si vous allumez la tablette trop tôt, des courts-circuits peuvent se produire en raison de l’humidité résiduelle à l’intérieur. Vérifiez également si des grains de riz ou des billes de silice se sont coincés ou coincés dans les prises de connexion de l’iPad. Si c’est le cas, retirez-le avec précaution (sans outils métalliques pointus).

Votre iPad ne s’allume plus après séchage ou ne fonctionne plus correctement ? Visitez un magasin Apple Store ou un détaillant certifié. Les experts peuvent vous dire si votre iPad peut encore être réparé.

Voici comment vous protégez votre iPad de l’eau et de l’humidité

Étant donné que votre iPad n’est pas étanche, vous devez être prudent et protéger l’appareil. Il existe une astuce simple pour cela dans la vie de tous les jours.

Par exemple, si vous utilisez votre iPad dans la cuisine pour lire des recettes tout en cuisinant, un grand sac de congélation vous aidera. Mettez simplement votre iPad dans la pochette et refermez-la. Il est préférable d’utiliser un sac avec une fermeture à glissière. L’appareil est bien protégé contre toutes sortes d’éclaboussures.

Bien sûr, vous ne pouvez plus utiliser l’écran ni le bouton d’accueil. Assurez-vous donc que l’écran ne s’éteint pas pour que vous puissiez voir votre recette à tout moment. Si vous voulez faire autre chose avec votre iPad pendant qu’il est dans le sac de congélation, vous pouvez utiliser des commandes vocales pour Siri, par exemple.

Le sac de congélation est généralement suffisant pour protéger votre iPad d’une averse ou d’autres projections d’eau. Mais attention : vérifiez régulièrement que le sac de congélation que vous utilisez n’est pas endommagé. S’il est percé, remplacez-le.

Si votre iPad tombe dans l’eau ou reçoit une grosse éclaboussure, un sac à fermeture éclair ne vous aidera pas non plus. Dans ce cas, cela signifie : s’éteindre rapidement, sécher et espérer pour le mieux.

Pour rendre votre iPad vraiment étanche, vous pouvez utiliser des étuis spéciaux pour l’appareil. Il existe des étuis de protection pour iPad qui, comme l’iPhone, ont un indice de protection IP68. Vous devez faire attention à cette classification lors de l’achat, car ce n’est qu’alors que vous pourrez être sûr que le boîtier est réellement étanche.

sommaire