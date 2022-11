Lionsgate +: Shan Nicholson discute de l’impact de la famille Flenory dans le documentaire The Black Mafia Family

Choisir le thème d’une fiction, quel que soit son format, n’est pas simple, mais peut-être encore plus pour un documentaire. Il est nécessaire d’avoir une analyse préliminaire très détaillée qui permette d’expliquer ce qui s’est passé en quelques minutes et avec des raisons de réfléchir voire d’opposer des versions. porte des lions+ fait un excellent travail pour amener la vie des frères à l’écran Démétrius Oui Terry Flenorytrafiquants de drogue bien connus de Détroit qui sont maintenant condamnés.

« Le documentaire BMF : Faire exploser l’argent rapidement” est produit par 50 centimes et Shan Nicholson, qui parraine également le directeur de la plupart des chapitres.

L’histoire du Flenory, très récemment, a également été adaptée en fiction par la plateforme, mais cette docu-série est encore plus personnelle et intimiste. En effet, il a les témoignages de la mère de Meech et Terry, sa sœur Nicole Flenory, parmi de nombreux amis et connaissances d’enfance et de jeunesse.

Le spectacle débute son périple à Détroit à la fin des années 1960 alors que la lumière de cette ville, cœur de l’industrialisation et haut lieu du soi-disant rêve américain, semble s’éteindre peu à peu. Les Flenory y débarquent en 1968 au milieu de protestations et de soulèvements qui la transforment complètement.

En ce sens, le documentaire propose une revue historique intéressante pour ceux qui, surtout, ne connaissent pas grand-chose à cette partie de l’histoire américaine, mais qui, à son tour, est extrêmement nécessaire pour comprendre comment les Flenory voient une opportunité dans le business de la France. drogues.

Shan Nicholson Il nous raconte comment le contexte socio-politique impacte la famille à son arrivée dans le Michigan et, d’autre part, quelles réflexions le contenu lui laisse aussi de son point de vue de cinéaste.

Quelle est l’importance de Detroit dans l’histoire familiale de Demetrius et Terry Flenory ?

À bien des égards, Detroit est une métaphore de quelque chose de plus grand. Ils ont dit que si vous vouliez savoir comment les États-Unis fonctionnaient, vous devriez voir comment était Detroit parce que c’était la métaphore du progrès américain pendant de nombreuses années. C’était la capitale de l’industrie. La capitale de l’innovation. Et le fait qu’ils aient déménagé à Detroit pour avoir une opportunité… c’était aussi une époque où il y avait beaucoup de grands événements. Il y a le soulèvement de 1968, qui a secoué plus de la moitié de la ville, l’avènement de l’aviation blanche et la fermeture des plus grandes entreprises automobiles. Ces entreprises déménagent ailleurs. Ils y vont vraiment. Et je l’ai vu dans ma propre ville, à New York, lorsque l’industrie s’en va et crée cette aspiration. Alors l’urbain prend le dessus et la drogue aussi. On repart avec un peu l’enveloppe de la ville, mais aussi un manque de ressources dont la ville a besoin pour elle-même. Et je pense que c’est là que Meech et Terry ou la drogue en général sont devenus une sorte d’industrie à Detroit.

Comment avez-vous choisi la musique qui est dans la série et quelle importance y a-t-elle ?

Avant de devenir réalisateur, j’ai été DJ pendant de nombreuses années et également producteur de musique. Ainsi, la musique a toujours fait partie de ma propre âme. Une partie de moi… je ne sais pas, une partie de mon inspiration. J’étais donc très intéressé à faire en sorte que la musique s’adapte à chaque instant de l’histoire. Dans les années 70, nous avons mis des thèmes stimulants qui reflétaient le classement de Detroit au cours de cette décennie. Et quand on passe aux années 80, ça change et quand on passe aux années 90, le son commence à changer. Nous étions très conscients que la musique avait un fil conducteur, mais en même temps qu’elle était liée aux périodes que nous comptions.

Quelles réflexions ce spectacle vous laisse-t-il en tant que réalisateur ?

Je pense que ma conclusion… J’espère que c’est le début d’un débat de…. La vérité est que je déteste me vanter ou dire que j’ai les réponses. Je ne pense pas que cela puisse résoudre certains des problèmes que nous avons, mais je pense que l’important est que les gens puissent en parler, quels sont les plus gros problèmes avec les médicaments en général. Je pense que c’est ce que ça vaut et on fait des efforts pour que ça ait du sens.

