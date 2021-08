Lionel Messi quitte Barcelone : mèmes et réactions sur les réseaux

Ce jeudi 5 août 2021 restera dans les mémoires comme une journée unique dans le football et le sport mondial, après la FC Barcelona annoncer que Lionel Messi ne continuera pas au club. De cette façon, l’une des époques les plus importantes de l’histoire se termine et les fans le savent, c’est pourquoi ils ont pris soin de laisser des mèmes et des réactions sur Twitter. Découvrez-les ici !

Les rumeurs ont commencé à grandir au milieu de l’Amérique latine lorsque le journal espagnol Marca a rapporté qu’il y avait un revirement dans les négociations qui allaient dans la bonne direction. Là, ils ont confirmé que le footballeur argentin était de plus en plus loin de renouveler son contrat et le président de l’institution, Joan Laporta, a assumé la situation.

La bombe a fini d’exploser dans la soirée catalane quand Le FC Barcelone a publié un communiqué rejetant Messi, surprenant ainsi la planète football. « Malgré un accord entre le FC Barcelone et Leo Messi et avec l’intention claire des deux parties de signer un nouvel accord aujourd’hui, Il ne peut pas être formalisé en raison d’obstacles économiques et structurels (règlements de la Liga espagnole)« , le rapport a commencé.

Continu: « Face à cette situation, Lionel Messi ne continuera pas à être lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du Club ne puissent finalement pas être exaucés ». Il a abouti comme suit : « Le Barça tient à remercier de tout cœur la contribution du joueur à la croissance de l’institution et lui souhaite le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle ».

La nouvelle s’est répandue sur les réseaux sociaux et les fans du club, ainsi que les adeptes de celui qui est considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de tous les temps, ils ont fait écho à leurs réactions. Ils ont clairement exprimé leur surprise lorsque le départ de Messi de Barcelone a été annoncé, ainsi que des mèmes amusants. Découvrez les meilleurs ici!

+ Mèmes après le départ de Messi du FC Barcelone