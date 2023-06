Lionel Messi marque des docu-séries originales sur Apple TV +

Le monde pourra vivre chaque but et chaque célébration de la carrière de Lionel Messi grâce à Apple TV+. Des mois après avoir remporté la Coupe du Monde de la FIFA avec l’Argentine après quatre apparitions et une finale tragique en 2014, la popularité de Messi ne cesse de croître et la plateforme de streaming veut en profiter.





Variety confirme qu’une nouvelle docu-série sur la vie de l’un des sportifs les plus impressionnants de l’histoire fera bientôt ses débuts sur Apple TV+. La série en quatre parties a été tournée à Paris, au Qatar et bien sûr en Argentine, et suivra toutes les participations du joueur à la Coupe du Monde de la FIFA jusqu’à la dernière, où Lionel Messi a finalement réussi à soulever le trophée tant attendu dans une finale angoissante et épique face au précédent champion, la France de Kylian Mbappé.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le documentaire mettra en vedette Lionel lui-même racontant sa longue et intéressante histoire avec l’équipe nationale argentine et la route qui l’a conduit à réaliser son plus grand rêve au Qatar. Avant le tournoi, Messi a parlé aux producteurs de son objectif :

« Ce serait l’expérience ultime de gagner une Coupe du monde et de pouvoir clore ma carrière de cette façon. J’en rêvais après de nombreuses années de lutte pour cela. J’ai fait un million de possibilités de ce qui pourrait arriver… le premier match, les huitièmes de finale, les quarts de finale, la demi-finale et la finale. Je vais aussi le vivre comme quelque chose de spécial, car c’est le dernier. Terminer ma dernière année en remportant une Coupe du monde serait la fin du rêve.

Le documentaire comprendra également des entretiens avec la famille et les amis de Messi. coéquipiers, journalistes et autres qui l’ont vu grandir pour devenir une légende dans le monde du football. Le projet n’a toujours pas de date de première, mais devrait faire ses débuts à un moment donné cette année.

En relation: Meilleurs sports fictifs dans les films et la télévision, classés





L’avenir de Messi à l’écran

Le documentaire d’Apple TV ne sera pas le seul projet qui présentera Messi à l’écran dans les mois à venir. Plus tôt cette année, Sony Music Entertainment a révélé qu’il développait une série animée centrée sur l’enfance de Messi.

L’histoire aura pour protagoniste un jeune Messi qui devra faire face à différents obstacles pour réaliser son rêve d’être un grand joueur de football, tout en surmontant différents niveaux dans un jeu vidéo. Le projet sera développé en collaboration avec l’équipe de l’athlète, sera traduit dans différentes langues et s’adressera principalement aux enfants.

Mais ce n’est pas tout. Lionel Messi fera également ses débuts en tant qu’acteur. En juin, Star+ présentera en avant-première la deuxième saison de la série originale en espagnol Los Protectores, où Lionel aura un petit mais important rôle.

La série suit un groupe de managers de football dont les carrières sont en déclin, alors ils décident de s’unir pour représenter une future promesse du sport. Messi apparaîtra dans le premier épisode, lorsque les protagonistes se rendront à Paris et rencontreront l’ancien joueur du PSG et capitaine de l’équipe argentine.