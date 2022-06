Lionel Messi fête ses 35 ans : 4 documentaires à voir en streaming

Les amoureux du football célèbrent : Léo Messi anniversaire aujourd’hui 35 ans. À ce stade, il semble incontestable qu’il est le meilleur joueur du monde. Sa performance le montre très clairement : il a récemment remporté la Finalissima avec le Équipe nationale argentine contre l’Italie et a marqué cinq buts lors du match amical contre l’Estonie. Comment es-tu devenu une icône de ce sport ? Quelques documentaires disponible en Netflix Oui Première vidéo Ils essaient de l’expliquer.

Bien que son domaine ne soit pas le divertissement, il ne cesse de dominer les plateformes de streaming. Le 10 juillet prochain, Prime Video sera diffusée Équipe nationale d’Argentine, la sérieune production qui suit le parcours de l’équipe nationale et qui promet de tout raconter sur l’albiceleste du point de vue et de l’ADN des joueurs argentins.

« Les fans de football verront la reconstruction de l’équipe argentine victorieuse avec l’arrivée du nouvel entraîneur Lionel Scaloni, complétant les joueurs expérimentés avec une nouvelle génération de talents, culminant avec le triomphe de la Copa América 2021 après 28 ans de tentatives infructueuses, et suivant la route pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022», anticipe son synopsis officiel.

Ce n’est pas tout! Car, en plus, il a fait ses débuts dans la fiction aux mains de Les protecteursla série originale de Étoile+. Protagonisée par Adrian Suar, Andres Parra et Gustavo Bermudez, la bande dessinée écrite par Marcos Carnevale et réalisée par Jorge Nisco vient de terminer la production de sa deuxième saison. En ce sens, Lionel Messi a accepté d’être l’un des invités spéciaux de Paris dans ce nouvel opus qui sortira en 2023 et qui continuera à développer l’histoire du trio de représentants de footballeurs qui doivent faire face à une menace inattendue pour leur entreprise. .

+ Des documentaires sur Messi à regarder en streaming

– C’est le foot | série documentaire

Plateforme: Première vidéo

Synopsis de l’épisode 6 : Lionel Messi est sans aucun doute le meilleur footballeur du monde. Un miracle en 7,2 milliards. Un génie avec des chaussons. Cet épisode plonge profondément dans la beauté du football et tente de percer le secret du plus grand match de Messi. L’entraîneur légendaire Pep Guardiola, le président de l’Argentine et des statisticiens de renom tenteront d’expliquer pourquoi Messi n’a pas d’égal.

– Journée : Dans les coulisses du FC Barcelone | série documentaire

Plateforme: Netflix

Synopsis: Série qui montre du matériel inédit sur et en dehors du terrain du FC Barcelone, l’un des clubs de football les plus populaires et les plus titrés au monde. Il comporte 8 épisodes.

– Prendre le ballon Passer le ballon | Film documentaire

Plateforme: Movistar Plus (en Espagne)

Synopsis: Pourquoi le FC Barcelone dirigé par Pep Guardiola, qui a remporté 14 titres entre 2008 et 2012, a-t-il changé l’histoire du football ? Des joueurs comme Leo Messi, Xavi, Andrés Iniesta, Thierry Henry, Dani Alves, Gerard Piqué, ÉCarles Puyol, Javier Mascherano ou Sergio Busquets racontent la philosophie de l’entraîneur catalan et reviennent sur des moments clés comme la rivalité entre Guardiola et Mourinho, l’importance de la vision de Johan Cruyff pour réussir, l’émotion du combat d’Abidal contre le cancer pour remporter la quatrième Coupe d’Europe, ou comment Messi était sur le point d’être rejeté par le Barça alors qu’il avait 13 ans.

-Messi | Film documentaire

Plateforme: Movistar Plus (en Espagne)

Synopsis: Qu’est-ce qui a fait de Messi l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire ? Le réalisateur Álex de la Iglesia répond à cette question dans ce film documentaire avec un scénario de Jorge Valdano. A travers les avis de grandes légendes du football comme César Luis Menotti, Diego Armando Maradona, Johan Cruyff, Andrés Iniesta, Gerard Piqué ou encore Valdano lui-même, les personnes qui l’ont accompagné tout au long de sa carrière et des images d’archives, interviews et films familiaux inédits, Álex de la Iglesia recrée l’enfance et l’adolescence du joueur, nous aidant à comprendre, par exemple, sa façon de célébrer les buts ou la ténacité et la détermination qui ont conduit un garçon de Rosario (Argentine) à l’élite mondiale du football.

