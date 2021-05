Lionel Messi est devenu viral pour une photo qui le rapproche de DC Comics

Tout ce que fait Lionel Messi a une signification mondiale, même si le protagoniste est son fils Matthieu. Pour cela une photo de lui de ce mercredi a circulé sur les réseaux sociaux et c’est devenu viral: le footballeur a choisi entre Marvel et DC Comics parce que son enfant est apparu avec un t-shirt faisant allusion à un super-héros célèbre. De quoi s’agit-il?

« Ici en train de prendre un café avec Batman« , était le poste de l’Argentin qui est rapidement arrivé à un million de likes et cela continue d’ajouter des réactions. Dans l’image, le joueur est vu avec un sourire à côté de ton petit de cinq ans et une robe avec le logo incomparable du chevalier de la nuit.

Lionel Messi et « Batman » (@leomessi)



Le compte du génie du football sur Instagram actuellement se classe au huitième rang avec le plus grand nombre de followers au monde avec 207 millions. Il est le latino-américain le plus populaire sur ce réseau social et le deuxième footballeur derrière Cristiano Ronaldo (il en compte 287 millions). C’est pourquoi chaque geste qu’il propose a une signification importante. et dans ce cas il croise les fans de la super héros.







Ce n’est pas la première fois que Messi est lié à ce type de production. En 2015, a participé à la promotion par Samsung du film Marvel, The Avengers. À cette occasion, il a même été vu jouer dans une publicité avec le cycliste Fabian Cancellara, le surfeur Jonh Jonh Florence et le joueur de la NFL Eddie dentelle.

Ce n’est pas non plus nouveau que Mateo devienne viral pour être fan d’un film. Au deuxième fils du capitaine de Barcelone il a été vu habillé en Harry Potter en 2020. Le garçon était également accompagné de sa mère Antonella Rocuzzo et de son frère aîné, Thiago.