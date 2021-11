Lio Messi : Incontournable en tant que Thanos !

Propos'Nature Propos' Nature Aroma-Phytothérapie Huile Végétale Chia Bio 50ml

L' Huile Végétale de Chia signifiant « force » en Maya, riche en vitamines, oméga 3 et antioxydants. Elle est incontournable en tant qu'huile de table cru pour ses bienfaits nutritionnels. Elle contient une quantité exceptionnelle d'Oméga 3, ce qui fait d'elle la meilleure source d'oméga-3 végétale au monde. L'huile de Chia était autrefois utilisées dans l'alimentation et la méditation des Aztèques qui cultivaient le Chia au Mexique et au Guatemala (3 500 avant JC). Les graines de Chia sont riches en huile, en protéines, en hydrates de carbone, en vitamines, en antioxydants et en minéraux. Elle contient plus de 60% d'acide alpha linolénique polyinsaturé (acide gras Oméga 3). Une cuillère à soupe suffit pour apporter 100% de notre apport journalier recommandé en Oméga-3. Connue et reconnue en Amérique, l'huile alimentaire de Chia était jusqu'alors introuvable en Europe. Elle vient d'être autorisée par la Commission européenne pour un usage alimentaire. C'est une excellente source de calcium, phosphore, magnésium, potassium, fer, zinc et cuivre.