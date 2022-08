L’invitation remporte un week-end très calme au box-office avec 7 millions de dollars gagnés

Le nouveau film d’horreur L’invitation prendra le trône à l’intérieur box-office pour le week-end, mais il convient de noter que cela a été l’un des week-ends les plus lents au cinéma depuis longtemps. De la réalisatrice Jessica M. Thompson, L’invitation est un film sur une femme qui apprend la sombre vérité sur sa famille après la mort de sa mère. Il met en vedette Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty et Stephanie Corneliussen.

A la fin du week-end, L’invitation récolte 7 millions de dollars dans les salles de cinéma en Amérique du Nord. Cela place le film au premier rang, mais en même temps, c’est aussi le week-end le moins rentable de l’été, tous les films rapportant environ 53 millions de dollars au total. Pour ce que ça vaut, ce n’est toujours pas le week-end le moins rentable de 2022, car le week-end du 28 au 30 janvier a rapporté moins de 35 millions de dollars.

Dans son troisième week-end en salles, Train à grande vitesse a atterri à la deuxième place ce week-end, récoltant 5,6 millions de dollars pour un transport intérieur total de 78,2 millions de dollars. Pour compléter les cinq premiers sont La bête avec 4,9 millions de dollars (20 millions de dollars au total), Top Gun : Maverick avec 4,75 millions de dollars (691,2 millions de dollars au total), et Dragon Ball Super : Super héros avec 4,5 millions de dollars (30,7 millions de dollars au total). Cela pousse aussi DC League of Super-Pets jusqu’au n ° 6 avec un transport de 4,2 millions de dollars.

Trois mille ans de nostalgie fait ses débuts au n ° 7

Entre-temps, Trois mille ans de nostalgie a également fait ses débuts ce week-end, mais il est venu beaucoup plus court que L’invitation. Ce film tombera au 7e rang en rapportant 2,8 millions de dollars. Réalisé par George Miller et mettant en vedette Idris Elba et Tilda Swinton, le film suit un universitaire britannique qui libère un Djinn d’une bouteille antique et découvre son histoire.

Il y avait aussi un autre film sorti ce week-end qui n’a pas réussi à se classer parmi les dix premiers. Rupture, qui met en vedette John Boyega en tant que vétérinaire de la Marine qui braque une banque tout en faisant face à des difficultés financières, est basé sur une histoire vraie et est réalisé par Abi Damaris Corbin. Il avait déjà bien performé à Sundance mais ne semble pas faire grand-chose avec sa course théâtrale.

