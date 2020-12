L’inventeur de Silent Hill travaille sur un nouveau jeu d’horreur – la sortie est 2023

Keiichiro Toyama a la série de jeux d’horreur Silent Hill a inventé et fondé le après sa récente sortie de Sony Computer Entertainment Japan Société Bokeh Game Studios. Là, il travaille sur un nouveau projet de jeu.

Un nouveau jeu d’horreur de l’inventeur de Silent Hill

Les fans de « Silent Hill » doivent être très forts, car Keiichiro Toyama ne développera pas de nouveau rôle dans la populaire série d’horreur. Pourtant, il reste fidèle à ce genre. Il a dit à IGN que le nouveau jeu devient une aventure d’action destinée aux fans de ses œuvres antérieures:

«Si quoi que ce soit, ce sera plutôt un jeu d’horreur. Mais nous nous concentrerons à en faire une expérience de divertissement plus large, pas un jeu d’horreur hardcore. «

Le projet, qui n’a actuellement pas de nom, devrait apparaître pour autant de plates-formes que possible. Il y a donc de bonnes chances que cela vienne pour la PS5, même si Keiichiro Toyama ne fonctionne plus pour Sony Computer Entertainment Japan. La sortie est actuellement prévue pour 2023. Le jeu est actuellement en phase de prototype. Il devrait y avoir plus d’informations dans les années à venir.

Vous ne devriez donc pas vous attendre à une suite ou à un remake de « Silent Hill », mais vous pouvez vous attendre à un jeu très similaire. Les fans d’horreur devraient certainement en avoir pour leur argent.

