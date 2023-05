L’invasion secrète est essentielle à la réalisation des merveilles, selon Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson a récemment parlé de la prochaine série Marvel Disney +, Invasion secrète, et comment il connectera différentes parties de l’univers cinématographique Marvel. Il reprendra son rôle de Nick Fury dans les deux Invasion secrète et Les Merveilles. Dans un article récent sur Secret Invasion par Empire Magazine, Jackson a révélé que la série explorera les conséquences d’une promesse non tenue faite par Fury et Carol Danvers aux Skrulls, qui a été faite il y a trois décennies. Jackson a également révélé que Invasion secrète servira de précurseur à Les Merveilles, et il a souligné que tous ces projets sont liés d’une manière intéressante. Le spectacle sera lié aux deux Les Merveilles et Capitaine Marvel films, offrant une continuité et un sens plus profond à ces histoires liées.

« Cette série doit se produire pour que The Marvels puisse se produire. Toutes ces choses sont liées d’une manière intéressante », a déclaré Samuel L. Jackson.

Invasion secrète, mettra en vedette un casting étoilé qui comprend à la fois des acteurs de retour et de nouveaux visages de la franchise. Certains des visages familiers qui reprendront leurs rôles dans la série sont Ben Mendelsohn dans Talos, Cobie Smulders dans Maria Hill, Don Cheadle et Martin Freeman. L’émission mettra également en vedette Emilia Clarke, qui est surtout connue pour son rôle de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones et Olivia Colman. Kingsley Ben-Adir jouera le méchant principal de la série. Le synopsis de la série se lit comme suit :

« Dans la nouvelle série Secret Invasion de Marvel Studios, qui se déroule dans le MCU actuel, Nick Fury apprend une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls qui changent de forme. Fury rejoint ses alliés, dont Everett Ross, Maria Hill et les Skrull Talos, qui ont fait leur vie sur Terre. Ensemble, ils courent contre la montre pour contrecarrer une invasion imminente de Skrull et sauver l’humanité.

Samuel L. Jackson fait allusion à un Nick Fury plus vulnérable et humain dans Secret Invasion

Studios Marvel

Le nouveau look de Nick Fury dans Invasion secrète sera un départ des apparitions précédentes du personnage. Dans une interview avec Empire Magazine, Samuel L. Jackson a parlé de la version Secret Invasion de Nick Fury, le décrivant comme plus brut, réel et vulnérable que les itérations précédentes du personnage. Jackson a également expliqué comment la série offrait une opportunité unique d’humaniser Fury, un personnage que beaucoup de gens considèrent comme surhumain.

« Ici, vous avez un gars qui montre son visage et son âge. C’est une opportunité d’humaniser quelqu’un que tout le monde pense être surhumain. J’ai dû trouver des trucs et trouver de nouvelles choses, ce que j’ai essayé de faire C’est formidable d’avoir l’occasion de découvrir qui il était et de se plonger dans l’impact réel de son travail sur sa vie personnelle.

Depuis sa première apparition sur la scène post-générique de Homme de fer en 2008, Nick Fury a été une figure centrale de l’univers cinématographique Marvel Vengeurs équipe. Cependant, dans les prochains Invasion secrète série, qui fera ses débuts sur Disney + le 21 juin, le personnage de Jackson sera vu sous un jour différent, présentant une version de Fury que les fans n’ont jamais vue auparavant.