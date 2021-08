L’invasion secrète de Marvel vient-elle d’ajouter Tom Hiddleston, Anthony Mackie et plus encore ?

Marvel est peut-être bien connu pour garder ses secrets, mais il semble que le Invasion secrète semble être devenu un peu moins privé grâce à certaines listes d’équipages sur IMDB. Les nouvelles listes semblent montrer les chauffeurs et les assistants pour un certain nombre de gros MCU noms qui n’ont pas été précédemment attachés à la série à venir. La liste comprend comme prévu Samuel L Jackson et Emilia Clarke, mais nous voyons ensuite d’autres noms un peu moins attendus, notamment l’acteur de l’agent Coulson Clarke Gregg.

On nous a promis que le Kang de Jonathan Majors ferait connaître sa présence dans le MCUles futurs projets de pendant un certain temps, et son nom figurant sur la liste semble être vrai. Pour cette raison même, son inclusion dans le casting semble un peu moins surprenante qu’elle ne l’aurait été il y a à peine un mois. Les autres ajouts sont cependant assez à gauche du champ.

L’agent Coulson de Clarke Gregg, comme nous le savons tous, est mort dans l’univers Marvel depuis un certain temps, et même avec Loki expliquant que le dieu de la malice a été expliqué comme jouant son personnage pendant un certain temps dans le maintenant déconnecté. Agents du SHIELD série, mais avec le multivers maintenant en jeu, tout est possible à l’avenir. Dans le mix, nous avons également Loki de Tom Hiddleston, Sam Wilson/Captain America d’Anthony Mackie, Ms Marvel d’Iman Vellani avec Michael B Jordan, vu pour la dernière fois sous le nom de Killmonger dans Panthère noire, et Noel Fisher, qui est nouveau dans le MCU, mais a déjà exprimé Toad dans le X-Men-Évolution Séries télévisées.

Il s’agit d’un exercice difficile à réaliser, car Invasion secrète traite principalement du fait que les Skrulls sont sur Terre sous la forme d’autres personnes. De Spider-Man : loin de chez soi, nous avons déjà vu le vrai Nick Fury travailler depuis un endroit secret, alors qu’il était imité tout au long du film par un Skrull. La question est, combien de ces personnages seront des Skrulls déguisés ? Dans l’ensemble, les acteurs apparaîtront toujours, qu’il s’agisse d’une brève apparition ou non, mais étant donné que l’équipage lié à ces acteurs est tous répertorié pour la totalité des six épisodes, c’est un signe que les rôles ne sont pas éphémères.

Si Jonathan Majors apparaît comme une version de Kang, cela fournirait un lien vers Loki et l’agent Coulson – Loki ayant déjà admis avoir pris la forme de Coulson auparavant – et cela signifiera probablement que nous avons des problèmes multivers à traiter dans la série . Nous savons déjà que Nick Fury est fortement impliqué dans l’histoire, il est donc très probable que le nouveau Captain America soit à nouveau avec nous, et avec l’apparition principale de Skrulls jusqu’à présent dans Capitaine Marvel, nous avons un lien vers Mme Marvel d’Iman Vellani, qui sera vue dans Les Merveilles Autour du même moment.

Dans l’ensemble, il y a encore beaucoup à déballer dans la prochaine ardoise Marvel, et plus nous en apprenons, tous ceux qui pensent que le scénario allait être moins connecté après le point culminant de la Guerre de l’infini Saga vraiment besoin de réaliser que ce n’est pas du tout la façon dont Marvel fonctionne.

Sujets : Invasion secrète, Loki, Captain America