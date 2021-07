L’invasion secrète de Marvel n’est-elle qu’à quelques semaines du tournage ?

Le Univers cinématographique Marvell’expansion de Disney+ semble à peine commencée et nous avons déjà terminé trois séries, une animation Et qu’est-ce qui se passerait si…? série sur le point de commencer, deux autres séries d’action en direct à venir avant la fin de l’année sous la forme de Mme Marvel et Oeil de faucon et les goûts de Chevalier de la lune et Elle-Hulk presque fini le tournage. Cela signifie qu’il est temps d’approfondir la liste des émissions de télévision Marvel à venir dans un proche avenir. Panthère noire : Wakanda pour toujours a débuté le tournage plus tôt ce mois-ci, et maintenant il semble que le très attendu Invasion secrète La série est prête à commencer à tourner dans quelques semaines seulement.

J’essaie TOUJOURS de convaincre les gens de ne pas trop s’attacher à une date exacte de début de tournage car elles changent. Cependant, le délai restera le même.

Depuis ma dernière mise à jour, Secret Invasion tournera de mi-août à décembre#Skrulls#Nick Fury#Merveille#InvasionSecretpic.twitter.com/Xp3FbCw35Y – Charles I Don’t Know About NWH Trailer Murphy (@_CharlesMurphy) 25 juillet 2021

Un post sur Twitter de l’une de ces personnes qui ont juste le don de découvrir des choses, Charles Murphy, suggère que la grande série de Nick Fury commencera à tourner au Royaume-Uni à la mi-août et durera jusqu’en décembre. Il est noté dans le message que cela pourrait changer s’il y avait des circonstances imprévues, principalement liées à Covid19 au Royaume-Uni, mais dans le grand schéma des choses, le flux actuel de la série Marvel/Disney ne devrait entraîner aucun retard dans ce un.

Le tweet disait: « J’essaie TOUJOURS de convaincre les gens de ne pas trop s’attacher à une date de début de tournage exacte, car cela change. Cependant, le calendrier restera le même. À partir de ma dernière mise à jour, Secret Invasion filmera de Mid- d’août à décembre. »

Invasion secrète a été taquiné pour la première fois dans la scène post-crédit de Spider-Man: loin de chez soi, quand il a été révélé que Nick Fury (Samuel L Jackson) dans ce film était reproduit par un Skrull, un être métamorphe qui a été vu pour la première fois dans Capitaine Marvel. Fury lui-même est ailleurs, surveillant apparemment les choses de loin plutôt que d’être lui-même au cœur de l’action. Considéré à l’origine comme un film basé sur l’arc comique du même nom, l’arrivée de Disney + a vu cela se transformer en une série longue. Avec Samuel L Jackson, un certain nombre d’autres familiers de Marvel seront de retour pour la série, dont Ben Mendelsohn dans le rôle de Talos.

Outre des visages familiers, la série mettra également en vedette Olivia Colman en tant qu’antagoniste principale, ainsi qu’Emilia Clarke, cherchant à l’imiter. Le Trône de Fer une décennie de travail avec un long passage au sein de la famille Marvel. S’adressant à ComicBook.com, Clarke a parlé de son enthousiasme à rejoindre le MCU.

« Je pense juste que ce qu’ils font en ce moment est tellement excitant et tellement cool, et donc à la pointe de la technologie. J’ai l’impression qu’ils sont comme la pomme de ce monde », a expliqué Clarke. « Faire partie de cette famille, c’est comme, ‘Oh mon dieu, je suis dans la foule des enfants cool. C’est tellement cool.’ Honnêtement, les gens qui font ça sont ce qui m’a poussé à vouloir vraiment le faire. Je pense juste que le cœur et la tête de tout le monde sont au bon endroit avec celui-ci. «

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie actuelle pour Invasion secrète, le tournage devant se terminer d’ici la fin de l’année, nous verrons probablement la série vers la fin de 2022.

