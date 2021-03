L’invasion secrète de Marvel amène une nuit à Miami Star Kingsley Ben-Adir

Kingsley Ben-Adir jouerait l’antagoniste dans la prochaine série Marvel Studios Invasion secrète pour Disney +. Deadline rapporte que Ben-Adir, qui joue Malcolm X dans le célèbre drame Regina King Une nuit à Miami, a été sélectionné pour jouer un méchant principal dans la série, mettant en vedette les stars de retour de Marvel, Samuel L.Jackson et Ben Mendelsohn. Marvel n’a pas encore fourni de commentaire officiel.

On sait peu de choses sur Invasion secrète au-delà de cela, la série de six épisodes verra Jackson et Mendelsohn reprendre leurs rôles respectifs en tant que Nick Fury et les Skrull Talos de l’univers cinématographique Marvel. La série mettra en vedette une faction de Skrulls qui changent de forme qui infiltrent la Terre depuis des années, mais on ne sait pas exactement quels autres personnages seront inclus dans la série. Aucun autre détail n’a été divulgué sur le rôle de Ben-Adir.

Ben-Adir s’est récemment fait un nom avec son rôle d’évasion en tant que Malcolm X dans Une nuit à Miami. Réalisé par Regina King, le film raconte une rencontre fictive entre Malcolm X, Muhammad Ali (Eli Goree), Jim Brown (Aldis Hodge) et Sam Cooke (Leslie Odom Jr.). Rencontré avec un immense succès critique et pour plusieurs Oscars, Une nuit à Miami a personnellement gagné la reconnaissance du prix Ben-Adir aux Gotham Awards, aux Screen Actors Guild Awards et aux Satellite Awards.

L’année dernière, Kingsley Ben-Adir a également joué l’ancien président des États-Unis Barack Obama dans la mini-série politique La règle Comey. L’acteur est également connu pour avoir joué le rôle de pathologiste Marcus Summer dans la série dramatique ITV Vera Il a également eu des rôles récurrents dans d’autres émissions de télévision comme Haute fidélité, Peaky Blinders, et L’OA. Sur la base de l’attention qu’il a reçue de sa performance dans Une nuit à Miami, il n’est pas surprenant de le voir déjà aligner son prochain rôle principal.

Alors que le MCU continuera à produire de nouveaux films dans les cinémas, Marvel Studios développe également de nombreuses autres émissions pour Disney +. Cela a commencé en janvier avec la sortie de WandaVision, qui a été un énorme succès en tant que série télévisée la plus demandée au monde quelques semaines après sa première. Le plaisir se poursuivra avec la première de Le faucon et le soldat de l’hiver cette semaine, suivie par d’autres titres à arriver en 2021 comme Loki, Mme Marvel, et Oeil de faucon.

Plusieurs autres émissions Marvel sont également en production chez Disney +. La production a commencé sur de nouveaux spectacles basés sur She-Hulk et Chevalier de la lune pour les projets de les publier tous les deux en 2022. Marvel a également annoncé les prochains spectacles Disney + Coeur de pierre, Guerres d’armure, et une série Wakanda sans titre de Panthère noire scénariste-réalisateur Ryan Coogler. Pendant ce temps, James Gunn écrit et réalise également un gardiens de la Galaxie spécial vacances en première sur Disney +, qui sera filmé pendant la production de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

En janvier, il a été signalé que Invasion secrète Le tournage était prévu pour début avril 2021. Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour le prochain spectacle à Disney +, mais elle arrivera probablement dans le courant de 2022. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Invasion secrète