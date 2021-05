Linux se déguise en Windows: la prise en charge des applications GUI dans WSL2 permet aux deux systèmes de coexister comme jamais auparavant

Otio Prise connectée éco-énergie Bluetooth - Otio

Prise Connectée Éco-énergie Bluetooth - Otio Entrez Dans L'univers Otiohome Et Expérimentez La Maison Connectée ! Grâce À Son Application Mobile Unique Et À Sa Gamme De Produits Connectés Complète, Otiohome Vous Permet De Piloter Tous Les Objets Du Domicile Par Télécommande, Smartphone Ou Assistant Vocal. Otiohome Est Compatible Avec Les Assistants Vocaux Google Home Et Amazon Alexa. Chez Vous Ou À L'extérieur, Allumez, Éteignez Et Programmez Vos Appareils Électriques, Vos Éclairages Et Vos Volets Roulants En Toute Simplicité. L'application Mobile Unique Vous Permet De Connecter Votre Maison En Quelques Clics Et De Définir Et Programmer Des Scénarios Et Ambiances Personnalisées. La Mise En Route Et L'appairage Des Objets Appartenant À La Gamme Otiohome Se Font De Manière Simple Et Intuitive Grâce À Des Tutoriels Disponibles Gratuitement Sur L'application Mobile. L'application Otiohome A Été Conçue Et Développée En France Afin De Garantir Un Traitement Sécurisé Des Données Dès La Phase De Conception (conforme Rgpd). Grâce À Cette Prise Connectée Bluetooth, Vous Pourrez Mesurer La Puissance En Temps Réel (watt) Et Consulter L'historique De Consommation (kwh) Des 7 Derniers Jours. En L'associant À La Passerelle Otiohome (vendue Séparément), Vous Pourrez Ajouter Une Programmation Ou Une Minuterie, Accéder À L'historique De Consommation (kwh) À La Journée, À La Semaine Ou Au Mois Et Garder Un Œil Sur Votre Maison Où Que Vous Soyez. A Associer Avec La Référence 751170. Caractéristiques De La Prise Connectée: Alimentation 100-240v Pilotable En Local Par Bluetooth Et À Distance Avec La Passerelle 751170 A Associer Avec La Référence: 751170 Compatible Android Ou Ios Compatible Amazon Alexa Et Google Home Les Produits De La Gamme Otiohome Sont Livrés Dans Des Emballages Respectueux De L'environnement Et Conçus Dans Une Démarche Éco-responsable. Découvrez La Nouvelle Gamme Otiohome Et Entrez Dans La Maison Connectée: - Otio - Prise Connectée Éco-énergie Bluetooth - Otio