Linux Mint deviendra plus lourd avec les mises à jour mais les commandes utilisateur: pourquoi quelque chose comme ça est difficile dans Windows

Les distributions Linux se distinguent entre autres par la liberté et le contrôle qu’elles offrent à l’utilisateur. Ce contrôle affecte également une section clé: c’est cet utilisateur qui décide quand il souhaite appliquer les mises à jour du système si vous souhaitez les appliquer.

Dans Linux Mint, ils ont réalisé que cela finissait par être dangereux: jusqu’à trois utilisateurs sur 10 utilisent Linux Mint 17.x, une version non sécurisée dont ils n’offrent plus de correctifs de sécurité, donc à partir de maintenant sera plus lourd avec les avis que vous devez mettre à jour. Certains craignent que cela conduise à une situation comme celle vécue avec les mises à jour forcées de Windows 10, mais nous sommes loin de cet avenir.

L’utilisateur est toujours en contrôle, mais juste au cas où Linux Mint insisterait pour que vous mettiez à jour certains packages

Le 20 février, les responsables de Linux Mint ont publié une étude après avoir analysé les données dont ils disposaient sur comment les utilisateurs se sont comportés avec les mises à jour du système.

Leurs statistiques étaient très sommaires car Linux Mint n’envoie pas de données à un serveur central et ne compte même pas le nombre d’utilisateurs dont il dispose. Peut déduire des données grâce à l’utilisation du navigateur Firefox, qui, via son user-agent, permet de déterminer si un utilisateur de ce navigateur est également un utilisateur de Linux Mint.

Selon ces données, «seuls 30% des utilisateurs mettent à jour leur navigateur en moins d’une semaine». En fait, ils ont détecté que des utilisateurs de versions récentes de cette distribution aucun correctif et aucune mise à jour ne semblent s’appliquer: Dans Linux Mint 20, par exemple, une partie des utilisateurs continue avec Firefox 77 – la version qui était incluse lors de la sortie de la distribution – alors qu’à cette époque, il y avait déjà des packages disponibles pour la mettre à jour vers Firefox 85.

Ce qui les inquiétait le plus, c’était de voir ça 5 à 30% des utilisateurs de Linux Mint utilisent Linux Mint 17.x, une ancienne version de la distribution qui a atteint sa fin de vie en avril 2019: « En d’autres termes, elle a cessé de recevoir des mises à jour de sécurité il y a deux ans! »

Pour ces développeurs, la conclusion est évidente: les utilisateurs devraient essayer de mettre à jour leur système. Pour atténuer le problème, le logiciel qui gère ces mises à jour, appelé Update Manager, « vérifiera non seulement les mises à jour disponibles, il gardera également une trace de mesures spécifiques et sera en mesure de détecter les cas où les mises à jour sont ignorées« .

Ainsi, ils ont expliqué qu’à partir de maintenant dans cette distribution le gestionnaire de mise à jour « pourra vous rappeler d’appliquer les mises à jour. Dans quelques-uns, je pourrais même insister. Nous ne voulons pas qu’il soit stupide et qu’il aille là où ils ne l’appellent pas. Il est là pour vous aider. «

Linux Mint ne force rien, la question est de savoir si Microsoft pourrait faire quelque chose comme ça?

Certains comparent cette tournure des événements avec la politique suivie avec Windows 10, Le système de Microsoft qui force de nombreuses mises à jour et enlève le contrôle à l’utilisateur dans cette section – bien qu’il existe des moyens d’atténuer ce comportement.

Voici à quoi ressemble Linux Mint 20.1 avec le gestionnaire de fenêtres léger Xfce

Rien n’est plus éloigné de la réalité. Dans Linux Mint, ils soulignent que « ceci est votre ordinateur, pas le nôtre«Ils veulent simplement que les utilisateurs soient plus attentifs aux mises à jour qui assurent la sécurité de leur système.

Ces utilisateurs auront toujours le contrôle, et la seule chose que fera Linux Mint est insister un peu en recommandant leur mise à jour certains forfaits.

Cette philosophie contraste avec celle de Microsoft avec Windows 10: les problèmes et les critiques ont été énormes, et son obsession de faire passer tous les utilisateurs à cette version depuis Windows 7, cela a même conduit à la planification de cette mise à jour sans demander aux utilisateurs.

La société a essayé de prendre certaines mesures pour réduire ces plaintes et ces derniers temps elle permet par exemple de reporter les mises à jour (qui restent automatiques à moins que nous les désactivions), mais beaucoup nous nous demandons si Microsoft devrait suivre un schéma dans lequel plus de contrôle est donné à l’utilisateur.

Ce serait formidable à bien des égards, mais la réalité est que la part de marché de Windows 10 (et de ses versions précédentes) rend ces systèmes sont beaucoup plus exposés aux vulnérabilités et forcer les mises à jour est un moyen d’atténuer un mal plus grand.

Une mise à jour de Windows 10 force un plein écran @MicrosoftEdge fenêtre, qui ne peut pas être fermée à partir de la barre des tâches, ou CTRL W, ou même ALT F4. Vous devez appuyer sur « commencer », puis sur le X, et même là, un écran de bienvenue apparaît. Et se épingle à la barre des tâches. pic.twitter.com/mEhEbqpIc7 – Taran Quarantino (@TaranVH) 2 juillet 2020

Pourtant, la critique de Microsoft persiste car cette façon de forcer les mises à jour sert également à forcer les utilisateurs à installer des choses que les utilisateurs trouvent sans avoir demandé, comme le nouveau Microsoft Edge basé sur Chromium.

Qu’est-ce qui peut être un bon navigateur, mais que se passe-t-il si l’utilisateur il n’a pas demandéPourquoi Microsoft vous oblige-t-il à l’installer? Encore une fois, l’argument est avoir une application plus sécurisée avec de plus grands avantages celui dont l’installation automatique, d’ailleurs, était assez difficile à bloquer. Et qu’en passant, vous ne pouvez pas désinstaller. Argh.

Les utilisateurs un peu plus avancés savent comment prendre davantage le contrôle de leurs systèmes d’exploitation Windows, et nous nous demandons que se passerait-il si Linux avait le quota que le système de Microsoft a: Continueraient-ils à donner le contrôle à l’utilisateur? Uhm.