Linux conquiert Mars: l’hélicoptère Ingenuity de la NASA qui accompagne Perseverance se vante d’un cœur Open Source

C’était spectaculaire de voir comment le rover Perseverance a atterri avec succès sur Mars il y a quelques heures, et cette mission de la NASA va sûrement donner bientôt d’autres bonnes nouvelles auxquelles l’autre véhicule principal de cette mission collaborera également: l’hélicoptère Ingenuity.

Il y a beaucoup de détails curieux sur ce véhicule aérien, mais l’un des plus remarquables est que est régi par le système d’exploitation Linux. La NASA a en fait déjà publié le projet en Open Source il y a des années, et cela démontre une fois de plus le miracle Linux, qui n’a peut-être pas conquis le bureau – une blague récurrente – mais a certainement déjà conquis Mars.

Linux, vers Mars, l’infini et au-delà

Dans IEEE Spectrum, les ingénieurs de la NASA JPL ont expliqué le fonctionnement de cet hélicoptère, qui a la taille d’une « boîte à mouchoirs » et des rotors de 1,2 m en fibre de carbone. Il ne pèse que 1,8 kg, mais est capable de résister à des températures extrêmes et vole de manière totalement autonome parce que le contrôle en temps réel est logiquement irréalisable.

L’ingéniosité est plus une expérience qu’autre chose, et la NASA se contente de pouvoir prendre des photos et effectuer un vol de 90 secondes pendant les 30 jours qu’elle a estimés pour son cycle de vie opérationnel. Pourtant, les détails sur son matériel et ses logiciels sont curieux, et par exemple le processeur utilisé est le vétéran Qualcomm Snapdragon 801 qui par exemple a été utilisé dans le Samsung Galaxy S5 de 2014.

Ce processeur, a expliqué l’un des ingénieurs du JPL, est beaucoup plus puissant que le rover Perseverance lui-même, mais ils ont besoin de cette puissance de calcul pour contrôler ce vol dans une atmosphère aussi délicate que celle de Mars. De plus, ce SoC vous permet de capturer des images avec un capteur 13 mégapixels et analysez-les à 30 Hz.

Dans la section des logiciels, ce qui ressort particulièrement, c’est que, comme le soulignait JPL, «c’est la première fois que nous volons avec Linux sur Mars. En fait, tout est basé sur le système d’exploitation Linux« . Le framework utilisé dans Ingenuity, appelé F ‘( » fprime « ), a déjà été publié en Open Source il y a des années, donc n’importe qui peut en profiter pour ses projets à cet égard.

En fait, a expliqué cet ingénieur, l’ingéniosité est une petite révolution pour JPL car ils ont tendance à aimer les composants « qui sont très sûrs et ont prouvé leur efficacité », mais dans ce cas « c’est une sorte de victoire pour l’Open Source, parce que nous volons avec un système d’exploitation Open Source et un environnement de vol Open Source et des composants disponibles dans le commerce que vous pouvez acheter en magasin si vous voulez faire quelque chose comme ça un jour. »

Via | Spectre IEEE