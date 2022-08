Linux aura bientôt un support pour le contrôleur adaptatif Microsoft Xbox

Avec le futur support XAC, un ingénieur logiciel améliore la convivialité des jeux sur les systèmes Linux.

Pour les joueurs avec des blessures et des déficiences, le Microsoft Xbox Adaptive Controller (XAC) a amélioré l’accessibilité des PC depuis fin 2018. Désormais, les pilotes XAC seront bientôt disponibles pour Linux, grâce à l’ingéniosité d’un programmeur logiciel.

Le Xbox Adaptive Controller a permis aux utilisateurs de PC et de Xbox qui n’ont pas la gamme complète de mouvements de jouer à leurs jeux préférés grâce à son incroyable capacité à s’adapter aux demandes de chaque utilisateur. Sans recourir à la fabrication de contrôleurs de jeu non conventionnels à partir d’objets banals ou abandonner complètement le jeu une véritable parodie.

Nathan Yocom, ingénieur logiciel et co-auteur de The Definitive Guide to Linux Network Programming, sera bientôt en mesure d’aider les utilisateurs de Linux à tirer parti de la flexibilité que la configuration de jeu modulaire du XAC peut offrir, selon Phoronix.

Yocom a mis à jour le code du pilote Xpad qui est déjà inclus dans le noyau Linux afin de fournir aux clients du support Linux pour le Xbox Adaptive Controller. Avec le bouton Xbox, il ajoute la prise en charge du bouton de calque, qui a quatre états actifs affectés à un contrôle Axis.

Il ne semble pas que le code du pilote XAC soit terminé maintenant, mais des améliorations sont souvent introduites. Par conséquent, Yocom ne devrait pas tarder à être prêt à fournir aux clients Linux cette option d’accessibilité extrêmement ajustable.

Par conséquent, il semble que le côté logiciel soit loin de stagner, même si le responsable de l’accessibilité de Microsoft a reconnu l’année dernière que le sujet de la construction de technologies d’accessibilité avait atteint un « peu de plateau ».

Le contrôleur adaptatif Xbox à 99,99 €, qui est commercialisé dans une variété de magasins comme Amazon, Target, Gamestop, Newegg, Best Buy, Walmart et bien sûr le Microsoft Store, a été d’une grande aide pour les joueurs ayant des déficiences et une mobilité restreinte sous Windows. PC, Xbox One et Xbox Series X|S.