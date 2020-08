Linux a un problème matériel et nous devons le résoudre

Une fois, j’ai eu une conversation avec un développeur Ubuntu Budgie qui m’a expliqué pourquoi tester une mise à jour de l’interface utilisateur officielle d’Ubuntu était problématique: personne sur l’équipe avait accès à un moniteur 4K. Cela signifie qu’il leur était impossible de voir de manière fiable à quoi ressembleraient les changements pour les propriétaires de moniteurs HiDPi. Ce n’est qu’un exemple – et plutôt mineur – qui reflète un océan plein de problèmes qui peuvent avoir un impact négatif sur l’expérience Linux de bureau. C’est une situation qui a besoin d’une solution. Heureusement, cette solution est en cours de réflexion et développée par la communauté.

La communauté Destination Linux Network résout un grave problème matériel et logiciel Linux.

Noah Chelliah, co-animateur du podcast Destination Linux, a bien illustré ce problème de contrôle qualité dans un épisode récent de l’émission. Franchement, c’était épuisant à écouter car cela ouvrait tous ces points de divergence où la notion d’une expérience Linux de bureau cohérente peut voler par la fenêtre.

Voici un extrait court et qui donne à réfléchir:

«Vous pouvez aller chez Best Buy et acheter un ordinateur», commence Chelliah, «mais selon qui a fabriqué cet ordinateur, quand cet ordinateur a été fabriqué, quand [distro’s] cycle de publication de cet ordinateur, quels logiciels étaient disponibles à l’époque, quelles étaient les cadences de publication des projets logiciels lorsque cette LTS ou cette distribution est sortie, tout affecte la qualité et l’expérience que vous obtenez en tant qu’utilisateur final.

J’ai intégré toute la discussion ci-dessous, horodatée pour commencer au segment «Contrôle de la qualité».

Bien que ce soit loin d’être parfait, un efficace Un mécanisme est en place pour permettre à l’armée de Microsoft Windows Insiders de tester les futures fonctionnalités et mises à jour du système d’exploitation sur une vaste gamme de matériel et de signaler tout problème détecté.

Bien sûr, cette armée de testeurs n’a besoin que de se concentrer sur un Célibataire système opérateur. Les utilisateurs de Linux sont répartis sur des dizaines d’entre eux, utilisant différents noyaux, différentes versions de logiciels et différents calendriers de publication.

Les distributions Linux dépendent presque uniquement de leur communauté pour les tests, les appelant à l’action via des méthodes dispersées telles que Telegram, Twitter et IRC. Les petites distributions auront une exposition et un engagement minimaux, mais même un géant comme Ubuntu trouverait cela bénéfique – Alan Pope de Canonical a exprimé le besoin d’un système unifié et structuré qui peut aider les développeurs à identifier et à résoudre les problèmes.

Et si cela existait?

Je dis ce qui suit non pas pour «taper ma propre corne», mais plutôt pour démontrer davantage la nécessité d’une telle plate-forme de contrôle de la qualité. Je teste le ThinkPad P53 alimenté par Fedora et j’ai détecté un bogue assez sérieux qui empêchait l’installation du pilote propriétaire Nvidia. Écoutez, ni Fedora ni Lenovo ne l’ont compris avant de l’envoyer. Certaines choses passent simplement entre les mailles du filet et ce n’est pas grave. J’ai envoyé un e-mail à l’équipe Linux de Lenovo, nous l’avons déposé sur Bugzilla et le problème a été résolu en un rien de temps.

À QUOI IL RESSEMBLE:

Maintenant, étendez cela à potentiellement des dizaines de milliers de personnes avec tout, du matériel hérité aux systèmes de pointe ou même inédits. Ce que propose le réseau Linux de destination, c’est une interface Web dans laquelle les utilisateurs peuvent s’inscrire en tant que volontaires pour des tests et soumettre le matériel avec lequel ils peuvent tester. Ensuite, les développeurs peuvent soumettre des demandes de test qui ciblent, par exemple, un environnement de VM spécifique ou des composants spécifiques. Le système fait un match et les volontaires commencent la tâche très appréciée de tester.

Destination Linux CommunityDLN Community Project – Plateforme de contrôle qualité

Le réseau Destination Linux propose de couvrir les coûts liés au serveur et au site Web ainsi que d’orchestrer divers autres aspects du projet. Cela n’en est qu’à ses débuts, et en ce moment, la communauté DLN lance un appel aux développeurs Web pour aider à construire la plate-forme.

Il y a déjà une grande discussion en cours sur le discours du DLN ici et il semble que des progrès soient rapidement réalisés.

COMMENT S’IMPLIQUER:

C’est là que tu Entrez. Si vous avez de l’expérience dans le développement de plates-formes Web, la gestion de projets, l’administration système ou si vous avez simplement de bonnes idées à apporter, vous pouvez faire une différence précieuse qui se fera sentir dans tout l’écosystème Linux.

Si vous souhaitez simplement utiliser votre matériel à bon escient, gardez un œil sur le fil DLN ici ou abonnez-vous au podcast Destination Linux pour des mises à jour sur le projet. Vous pouvez également Suis moi sur Twitter, car je prévois de m’impliquer dans le projet et d’aider aux tests une fois qu’il est lancé.

