L’intrigue de la saison 3 de The Witcher révélée alors que le tournage commence

Netflix a publié la première image de l’ensemble de The Witcher Season 3 et a donné aux fans une idée de ce à quoi s’attendre du retour de Geralt.

Il nous reste encore un peu de temps à attendre pour revoir Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv dans Le sorceleur. Aujourd’hui, Netflix a donné un aperçu de l’acteur de retour dans son personnage, avec Freya Allen et Anya Chalotra dans le rôle de Ciri et Yennefer, respectivement, assis sur le plateau, prêts à revenir devant la caméra. L’image englobe un vaste paysage enneigé qui prépare le terrain pour une autre saison épique, soulignée par l’intrigue publiée par le Twitter officiel de Witcher compte où les aventures de Geralt le mèneront ensuite.

L’intrigue officielle se lit comme suit :

« Alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent rivalisent pour la capturer, Geralt emmène Ciri de Cintra dans la clandestinité, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire. Chargée de l’entraînement magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où elle espère en savoir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille. au lieu de cela, ils découvrent qu’ils ont atterri sur un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison. Ils doivent riposter, tout mettre en jeu – ou risquer de se perdre pour toujours.

Le synopsis de la saison trois ne donne aucun détail exact sur l’intrigue, mais il indique que Geralt, Ciri et Yennefer seront toujours ensemble lorsque les nouveaux épisodes commenceront, mais nous devrons attendre comment cela se passe au cours de la saison. découvrir. Netflix partagera probablement beaucoup plus de taquineries avant les premières de la nouvelle saison, y compris des images de tournage, des interviews, etc., sur leurs plateformes de médias sociaux.

FILM VIDÉO DU JOUR

The Witcher continue d’être l’une des plus grandes propriétés de Netflix





Netflix

De même que Choses étranges, le sorceleur est l’une des plus grandes séries originales de Netflix et c’est pourquoi ils développent actuellement un certain nombre de spin-offs qui côtoient l’émission phare et élargissent le monde de Le sorceleur. Jusqu’à présent, nous avons déjà vu le film d’animation Cauchemar du loupet séries préquelles The Witcher: Origine du sang est en post-production depuis novembre et devrait sortir plus tard cette année.

L’automne dernier, Netflix a fait toute une série d’annonces sur l’avenir de Le sorceleur franchise, et en plus de confirmer la troisième saison de l’émission principale, ils ont également annoncé un deuxième long métrage d’animation ainsi qu’une série animée «orientée vers la famille» – bien qu’ils n’aient pas encore révélé exactement comment cela fonctionnera compte tenu du contenu mature de le reste de Le sorceleurdu monde.





Il y a beaucoup d’attentes sur Le sorceleur saison trois suite au succès des versions précédentes et aux bonnes performances de Cauchemar du loup. La première saison de l’émission aurait été la série la plus demandée sur toutes les plateformes du monde à l’époque. Entre les deux premières saisons, plus d’un milliard d’heures ont été regardées au cours des 28 premiers jours de sa sortie, et la série n’a été dépassée que par Bridgerton et Jeu de calmarmais tout pourrait changer à nouveau lorsque la troisième saison arrivera, espérons-le, d’ici la fin de l’année.





The Witcher: Blood Origin élargit le casting avec 10 nouveaux personnages alors que le tournage commence

Lire la suite





A propos de l’auteur