L’intrigante série coréenne de seulement 8 chapitres qui fait fureur sur Netflix en ce moment

Netflix a créé un nouveau K-drama qui est déjà l’une des principales considérations des abonnés ces derniers jours. Regardez ce que c’est !

©NetflixL’intrigante série coréenne de seulement 8 chapitres qui fait fureur sur Netflix en ce moment.

Les séries coréennes sont devenues un phénomène mondial au cours des dernières décennies, c’est donc un assaisonnement spécial qui a intégré le service de streaming. Netflix pour sa croissance. Actuellement, vous pouvez trouver plusieurs titres de ce genre saisissant dans son catalogue, comme celui qui est arrivé il y a un peu plus d’une semaine et qui figure déjà dans le Top 10 des plus regardés au monde.

Ces drames K, comme ils sont également reconnus par la population, ont un large public en Occident qui est tombé amoureux de chacune de leurs histoires, comme cela s’est produit l’année dernière avec Alarme d’amour ou plus près dans le temps avec alchimie des âmes. Cependant, actuellement, l’émission originaire de Corée du Sud qui fait le plus parler de la plateforme est Souhaits VIP.

selon le site FlixPatrol et son dernier reportage, cette série réalisée par Kim Jeong-min et scénarisée par Lee Geun-yeong se classe septième dans le Top 10 des plus regardées Netflix en tout. Depuis le 15 juillet, les utilisateurs de streaming peuvent suivre cette émission composée de 8 chapitres qui ont été accueillis positivement lors de sa diffusion locale sur le réseau JTBC.

L’intrigue suit principalement le désir de certaines personnes ambitieuses d’améliorer leur statut social par le mariage, obtenant ainsi un avenir avec les personnes les plus riches du pays, grâce à une agence de rencontres appelée Rex. En uno de los avances, muestran cómo el amor no es ni siquiera lo primordial para este distinguido círculo de invididuos, así como también el plan de venganza de una mujer sobre la amante de su marido, mientras Rex será importante para esclarecer el fallecimiento de su époux.

Souhaits VIP est en vedette Kim Hee Sun comme Seo Hye-seung, une femme qui a tout perdu en un instant alors qu’elle vivait comme femme au foyer de la classe moyenne; Lee Hyun-wook en tant que Lee Hyeong-joo, directeur d’une société de capital-risque qu’il a lui-même créée et convoitée pour son statut social; Jung Yoo Jin en tant que Jin Yoo-hee, une avocate qui fait de son mieux pour appartenir à la classe supérieure ; Cha Ji Yeon en tant que Choi Yoo-seon, le manager de Rex; Oui Parc Hoon comme Choi Yoo-sun, un professeur en conflit avec Choi Yoo-seon.

