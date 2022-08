L’intrigant feuilleton mexicain de 39 épisodes qui balaie Netflix

in

Ces derniers jours, Netflix a publié de nouveaux contenus en provenance du Mexique et fait déjà des vagues parmi les téléspectateurs d’Amérique latine. Connaissez votre histoire !

©NetflixL’intrigant feuilleton mexicain de 39 épisodes qui balaie Netflix.

Mexique est l’un des principaux pays qui collabore avec le service de streaming Netflix depuis son expansion mondiale au cours de la dernière décennie, le lien n’est donc que renforcé avec de nouveaux contenus qui composent le grand catalogue. Ces dernières années, de grands titres populaires tels que Luis Miguel, Control Z, La Maison des Fleurs, Club de Cuervos, Dark Desire, Monarch Oui Qui a tué Sara ?entre autres, mais cette semaine est arrivée une série qui fait déjà parler.

Fin avril, la plateforme a présenté à la presse internationale un segment intitulé « Bonjour Netflix ! », dans lequel les principales nouveautés en espagnol pour le reste de l’année ont été montrées. Là, ils ont révélé toutes les productions des pays d’Amérique latine et le Mexique était présent avec plusieurs projets, dont où il y avait le feu qui est déjà disponible.

Ce feuilleton a été créé par José Ignacio Valenzuelaconnu pour être l’esprit derrière Qui a tué Sara ?, et a été réalisé par Moisés Ortíz-Urquidi. Jorge Michel Grau, Laura Marco et Danny Gavidia. A partir du mercredi 17 août, les abonnés pourront profiter de leur 39 épisodesqui se sont déjà positionnés parmi les plus regardés de la région aujourd’hui, étant une fureur qui attire l’attention.

De quoi s’agit-il? Sa prémisse est centrée sur Poncho, qui découvre le corps de son frère et des indices sur le crime le conduisent à une caserne de pompiers dans un quartier de Mexico. Après avoir réussi à obtenir un poste dans le service grâce à une fausse identité, il rencontre Olivia, une autre pompier qui découvre son secret et l’aide à découvrir la vérité. Pendant ce temps, un ex-détenu nommé Ricardo revient chercher son fils, qui ignore son existence.

Dans la diffusion de où il y avait le feu Vous retrouverez les acteurs suivants : Eduardo Capetillo, Itatí Cantoral, Iván Amozurrutia, Esmeralda Pimentel, Polo Morin, Oka Giner, Mauricio Henao, Antonio Sotillo, Daniel Gama et Everardo Arzate, entre autres. Bien que les critiques aient été mitigées, le public a très bien accueilli ce feuilleton, qui est actuellement l’un des plus choisis au monde. Netflix.

