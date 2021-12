L’interview du dernier duel devient gênante lorsque Ridley Scott jure contre un journaliste

Ridley Scott ne cherche pas à critiquer ses films passés lorsqu’il fait des interviews pour promouvoir son dernier long métrage, comme un journaliste l’a récemment découvert de première main. Scott a récemment fait la promotion Le dernier duel, un film qui a beaucoup impressionné les critiques même s’il n’a pas vraiment mis le feu au box-office. Un extrait d’une interview, qui est depuis devenue virale et circule sur les réseaux sociaux, a vu le journaliste comparer le réalisme dans Le dernier duel avec certains des films précédents de 84 ans, et c’est à ce moment-là que la conversation a déraillé. Vous pouvez regarder le clip ci-dessous.

Dans le clip, l’intervieweur commence à poser une question à Scott en déclarant : « C’est un film très réaliste. Cela semble plus réaliste que Royaume du Paradis ou Robin des Bois. » Avant qu’il ne puisse aller plus loin dans sa question, Ridley Scott le coupe immédiatement avec un barrage de bombes F avant de l’encourager à passer simplement à la question suivante. Le journaliste de la vidéo peut être vu en train de rire des commentaires, mais cela ne le rend pas moins gênant. Comme Scott le lui dit dans les images :

« Monsieur, allez vous faire foutre. Va te faire foutre. Merci beaucoup. Va te faire foutre. Allez vous faire foutre, monsieur. Continue. »

Bien que cela ait pu être destiné à louer le travail de Scott sur Le dernier duel, en ce qui concerne le réalisme du film, le réalisateur ne semble pas heureux que cela se fasse au détriment de son travail antérieur. Ridley Scott est clairement toujours fier de son travail sur des films comme Royaume du Paradis et Robin des Bois et ne supportait pas l’insinuation qu’ils sont irréalistes. La réponse n’est pas si surprenante à entendre non plus, car Scott est une personne assez opiniâtre. Il a récemment blâmé les milléniaux et leurs téléphones portables pour pourquoi Le dernier duel n’a pas fait mieux au box-office.

« Je pense que cela se résume à – ce que nous avons aujourd’hui [are] le public qui a été élevé sur ces putains de téléphones portables. Les millénaires ne veulent jamais apprendre quoi que ce soit à moins qu’on ne vous le dise sur le téléphone portable. C’est un trait général, mais je pense que nous en parlons actuellement avec Facebook. Il y a eu une mauvaise direction qui s’est produite lorsqu’on a donné le mauvais type de confiance à cette dernière génération, je pense. »

Ridley Scott a également réitéré à quel point il est fier de Le dernier duel, comme il l’est avec tout son travail, indépendamment de tout échec potentiel au box-office. Il a expliqué comment il s’assure toujours qu’il est satisfait du produit final avant de passer à autre chose. Cette idée rend un peu plus clair pourquoi il a réagi comme il l’a fait sur ce qui pourrait être pris comme des coups subtils à Royaume du Paradis et Robin des Bois.





« Nous pensions tous que c’était un scénario formidable, et nous l’avons fait. Vous ne pouvez pas gagner tout le temps. En ce qui me concerne, je n’ai jamais eu de regret sur aucun film que j’aie jamais fait. Rien. J’ai appris très tôt à être votre propre critique. La seule chose sur laquelle vous devriez vraiment avoir une opinion est ce que vous venez de faire. Éloignez-vous. Assurez-vous d’être heureux. Et ne regardez pas en arrière. C’est moi. «

Le dernier duel est maintenant disponible en VOD tandis que le dernier film de Scott, Maison Gucci, joue dans les théâtres. Scott a annoncé que des coupes prolongées des deux films seraient également « probablement » réalisées.





