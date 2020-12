L’interview de Casanova avec Vlad TV utilisée pour inculper le rappeur: rapport

Twitter réagit aux informations selon lesquelles l’interview de DJ Vlad avec Casanova a été utilisée pour aider le rappeur à se bloquer.

Il y a quelques personnes dans le hip-hop qui travaillent définitivement avec le gouvernement fédéral. Nous pouvons certainement compter sur Tekashi 6ix9ine, mais depuis des années, il y a aussi eu des rumeurs selon lesquelles DJ Vlad a également coopéré avec les autorités pour aider à enfermer les rappeurs. Vlad a nié cela, bien qu’il en ait également plaisanté à quelques reprises. À savoir quand il a interviewé Lil Baby et a évoqué le combat que le rappeur avait derrière les barreaux.

Plus tôt dans la journée, il a été révélé que les interviews de Vlad TV avec Casanova, qui détaillaient les condamnations antérieures du rappeur, avaient été utilisées contre lui dans son récent acte d’accusation fédéral. Selon InnerCityPress, le média qui a largement couvert le cas de Tekashi 6ix9ine, l’aveu de violence de Casanova à l’intérieur des établissements pénitentiaires a été utilisé pour le faire inculper.

<< Lors d'entretiens publics, il a admis avoir poignardé des détenus pendant son incarcération pour ces chefs d'accusation. Et le Gouvernement a récupéré des photos de son compte iCloud de plusieurs armes à feu, démontrant son accès continu aux armes. En plus de promouvoir publiquement le gang et de glorifier ses activités, Senior est également un fournisseur de médicaments pour Gorilla Stone. "