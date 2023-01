L’interprétation Dracula de Nic Cage ‘Moves’ Co-Star de la prochaine comédie d’horreur Renfield

Au cours d’une carrière d’acteur de plus de 40 ans, Nicolas Cage a prouvé qu’il était capable à la fois de quantité et de qualité dans les différents rôles qu’il a incarnés.

Rien qu’en 2019, il est apparu dans 6 films différents, et un rapide défilement vers le bas de sa page IMDb révélera qu’il a en moyenne autant de rôles d’acteur chaque année depuis 2007 (l’année de Cavalier fantôme). Quant à la qualité, il a remporté le prix du meilleur acteur aux Oscars pour son rôle dans 1996’s Quitter Las Vegas et a été nominé pour un autre en 2003 pour sa performance dans Adaptation.

Maintenant, il est félicité pour un autre rôle par l’une de ses co-stars dans le prochain Renfield film, qui se concentre sur le fluage auxiliaire du roman de vampire fortement adapté de Bela Lugosi – le rôle de Dracula.

S’exprimant dans une récente interview avec Collider, Brandon Scott Jones, qui joue « Mark », a déclaré à propos de son travail avec Cage :

« L’un des plus grands plats à emporter que j’ai eu quand je suis rentré du tournage de ce film était, Nicolas Cage a été dans 14 000 films. Il joue depuis toujours. Il est l’un des meilleurs. Il est tellement bon. Et il y a peut-être ce côté cynique de vous-même dont vous ne savez même pas qu’il existe – et quand je dis vous-même, je parle en quelque sorte de moi – où vous supposez en quelque sorte qu’ils sont peut-être en train de se mettre en pilote automatique ou quoi que ce soit . Et j’ai regardé cet homme entrer au travail, s’asseoir dans la caravane de maquillage, se maquiller en Dracula, puis se présenter sur le plateau et était tellement excité, et donc – oh mon dieu, j’ai failli être un peu émotif parce que c’était vraiment émouvant de voir quelqu’un aimer autant le métier. Et il a eu ces moments vraiment drôles où je me souviens qu’il disait: « Attendez, attendez, je veux juste essayer quelque chose de très rapide », puis il faisait juste une expression faciale devant la caméra juste pour qu’ils puissent l’avoir. »