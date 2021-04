L’Interloper interstellaire 2I / Borisov est peut-être la comète la plus vierge jamais observée

La première comète interstellaire connue à visiter notre système solaire est peut-être la plus vierge jamais trouvée, ne passant jamais près d’une étoile avant de visiter la nôtre, disent les chercheurs.

En 2019, des scientifiques ont découvert la comète 2I / Borisov alors qu’elle pénétrait dans le système solaire. La vitesse et la trajectoire de la comète ont révélé qu’il s’agissait d’une comète voyous de l’espace interstellaire, ce qui en faisait la première comète interstellaire connue et le deuxième visiteur interstellaire connu après 1I / ‘Oumuamua en forme de crêpe.

Maintenant, les scientifiques ont découvert deux nouvelles façons dont 2I / Borisov ne ressemble à aucune comète connue. Ils ont détaillé leurs résultats en ligne le 30 mars dans deux études, l’une publiée dans la revue Nature Communications et une autre dans la revue Nature Astronomy.

Une impression d’artiste de ce à quoi pourrait ressembler la surface de la comète interstellaire 2I / Borisov. (Crédit d’image: M. Kormesser / ESO)

Dans une étude, les chercheurs ont utilisé le très grand télescope de l’Observatoire européen austral pour analyser la lumière diffusée par les grains de poussière dans le coma de 2I / Borisov, c’est-à-dire l’enveloppe de gaz et de poussière entourant son noyau. Plus précisément, ils ont examiné la polarisation de cette lumière, ou la manière dont les ondes lumineuses ondulaient dans l’espace.

Toutes les ondes lumineuses peuvent onduler de haut en bas, de gauche à droite ou à n’importe quel angle entre les deux. Plus la polarisation de la lumière est grande, plus ses ondes ondulent toutes dans la même direction.

Lorsqu’une comète passe près d’une étoile, le rayonnement et les vents de cette étoile peuvent altérer le matériau à la surface de la comète, « comme notre peau lorsque nous allons à la plage », Stefano Bagnulo, astronome à l’Observatoire d’Armagh en Irlande du Nord qui a dirigé l’étude de Nature Communications, a déclaré 45secondes.fr. Cela peut à son tour réduire la polarisation de la lumière provenant du coma de la comète.

Cette image de la comète interstellaire 2I / Borisov a été prise avec l’instrument FORS2 sur le Very Large Telescope en 2019, alors que la comète passait près du soleil. Les étoiles de fond apparaissent comme des stries de lumière lorsque le télescope a suivi la trajectoire de la comète. (Crédit d’image: O. Hainaut / ESO)

Les scientifiques ont découvert que la lumière du coma de 2I / Borisov était très polarisée, ce qui suggère qu’elle était plus vierge que les autres comètes – c’est-à-dire que sa surface était rarement baignée par la lumière et les vents des étoiles. La seule comète que des recherches précédentes ont trouvée avait une lumière aussi polarisée que celle du visiteur interstellaire était Hale-Bopp, qui a illuminé le ciel de la Terre en 1997.

« Hale-Bopp est rarement allé près du soleil », a déclaré Bagnulo. «Nous pensons qu’avant son apparition en 1997, il ne l’a fait qu’une seule fois, il y a environ 4 000 ans, de sorte que le matériau à sa surface, lorsque nous l’avons observé, n’était que légèrement traité par le soleil.

Cependant, la polarisation de la lumière à travers 2 / I Borisov était uniforme, alors que ce n’était pas pour Hale-Bopp. Cela suggère que 2 / I Borisov est peut-être la première comète vraiment vierge jamais détectée – elle ne s’est peut-être jamais aventurée près d’une étoile avant de visiter le système solaire, ce qui en fait une relique intacte du nuage de gaz et de poussière dont elle s’est formée.

Un astronaute de la Station spatiale internationale a capturé cette image de la comète Hale-Bopp au coucher du soleil le 18 septembre 2012. (Crédit d’image: NASA)

« Le fait que les deux comètes soient remarquablement similaires suggère que l’environnement dans lequel 2I / Borisov est né n’est pas si différent en composition de l’environnement dans le système solaire primitif », Alberto Cellino, chercheur à l’Observatoire astrophysique de Turin en Italie et co-auteur de l’étude Nature Communications, dit dans un communiqué .

Bagnulo a noté que les astronomes pourraient avoir une chance encore meilleure d’étudier en détail une comète voyous avant la fin de la décennie. L’Agence spatiale européenne prévoit de lancer la sonde Comet Interceptor en 2029, un vaisseau spatial qui aura la capacité d’atteindre un autre objet interstellaire en visite, si un objet sur une trajectoire appropriée est découvert, a-t-il déclaré.

« Les comètes qui ne sont jamais passées près du soleil sont particulièrement intéressantes car leur matériau est vraisemblablement le même que lorsque notre système solaire s’est formé », a déclaré Bagnulo. « Il est important de les étudier. »

Dans l’autre étude, pour recueillir des indices sur la naissance de la comète et son système d’origine, les chercheurs ont analysé les données du grand réseau millimétrique / submillimétrique d’Atacama (ALMA) au Chili et du très grand télescope de l’Observatoire austral européen.

« Nous voulons savoir si d’autres systèmes planétaires se forment comme le nôtre, mais nous ne pouvons pas étudier ces systèmes au niveau de leurs comètes individuelles – les comètes des autres systèmes planétaires sont tout simplement trop éloignées et trop petites pour être vues par nos télescopes. » L’auteur principal de l’étude, Bin Yang, un scientifique planétaire de l’Observatoire européen austral de Santiago, au Chili, a déclaré à 45secondes.fr. « Nous sommes très chanceux qu’une comète d’un système à des années-lumière nous ait fait une visite si proche. »

Les scientifiques ont découvert que la poussière dans le coma de 2I / Borisov était constituée de cailloux compacts, d’une largeur de 2 millimètres ou plus. En revanche, la poussière des comètes de notre système solaire est généralement constituée de touffes irrégulières et moelleuses de matériau dont la taille varie d’environ 0,00008 pouce (2 micromètres) à près de 39 pouces (1 mètre) de large.

Des recherches antérieures ont suggéré que les comètes du système solaire se sont formées dans une vaste région au-delà de l’orbite de Neptune infantile, et lorsque des planètes géantes telles que Jupiter et Saturne ont migré vers leurs positions actuelles, leur forte gravité a projeté ces comètes vers leurs emplacements actuels dans le système solaire externe.

En revanche, la nature compacte des cailloux de 2I / Borisov suggère qu’ils se sont formés lors d’impacts cosmiques près de l’étoile d’origine de la comète, écrasant sa matière en morceaux denses, ont découvert les chercheurs. 2I / Borisov a ensuite été projeté dans l’espace interstellaire par les planètes géantes en orbite autour de son étoile d’origine.

À l’avenir, l’observatoire Vera C. Rubin au Chili, qui devrait voir le jour cette année, devrait détecter un objet interstellaire par an. Le très grand télescope (ELT) de l’Observatoire européen austral, actuellement en construction au Chili, devrait éclairer encore plus ces visiteurs interstellaires, a déclaré Yang. «L’avenir est passionnant en termes de détection et de caractérisation des objets extraterrestres provenant d’autres systèmes solaires», a-t-elle déclaré.

