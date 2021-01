L’intérieur de ce rocher ressemble à Cookie Monster

Gardez ce rocher loin de tout cookie juste pour être sûr.

Un gemmologue a découvert une pierre précieuse d’agate rare à l’intérieur de la roche volcanique qui ressemble de façon frappante aux yeux écarquillés et à la bouche avide de pâtisserie de Cookie Monster de «Sesame Street».

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Obtenez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, toute la journée.

Le californien Mike Bowers, propriétaire de la pierre précieuse inhabituelle, a publié une vidéo sur Facebook le 16 janvier de lui-même ouvrant ce qui ressemble à un rocher ordinaire et révélant ses intérieurs magiques. La vidéo est accompagnée de la chanson classique Muppets et Cookie Monster «C is for Cookie».

Selon Kennedy News and Media, le gemmologue Lucas Fassari a trouvé le rocher à l’aspect caricatural dans la région du Rio Grande do Sul au Brésil en novembre dernier.

L’image est devenue virale quand c’était tweeté par Jacqueline Antonovich, professeure adjointe au Muhlenberg College, au cours du week-end, qui a écrit: «Mon genre de journée d’information».

Mon genre de journée de nouvelles: « Un géologue découvre une formation rare à l’intérieur de la roche qui ressemble exactement à Cookie Monster sur Sesame Street » pic.twitter.com/rKftbLw804 – Dre Jacqueline Antonovich (@jackiantonovich) 23 janvier 2021

Bowers a déclaré à Kennedy News and Media qu’il s’était vu offrir plus de 10 000 dollars par cinq acheteurs différents pour l’agate rare.

« Je pense que c’est probablement le Cookie Monster le plus parfait là-bas », a déclaré Bowers à la sortie. « J’en ai vu d’autres, mais ici vous l’avez complet des deux côtés.

« C’est très inhabituel. Il y a quelques agates célèbres là-bas: la chouette, le visage effrayé. Il y en a beaucoup approximatives, mais il est rare d’en trouver une aussi bien définie comme celle-ci. »

La pierre précieuse a même l’approbation de la légende elle-même.

« Moi pas de géologue, mais je pense que ce rock me ressemble beaucoup … » Cookie Monster écrit dans un tweet viral le lundi.