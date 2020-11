L’interdiction militaire trans a un impact sur le moral, selon une étude

L’interdiction «inutile» de Donald Trump sur les personnes transgenres servant dans l’armée a nui à l’état de préparation et a eu un impact sur le moral des membres des services trans, selon une nouvelle étude.

L’étude, menée par d’anciens médecins militaires de haut niveau, a révélé que l’interdiction discriminatoire de Trump empêchant les personnes trans de rejoindre l’armée avait un impact négatif sur le recrutement et contribuait à la stigmatisation des membres des services trans.

«L’interdiction des transgenres a nui à l’état de préparation militaire dans tous les domaines», a déclaré Alan Steinman, ancien directeur de la santé et de la sécurité des garde-côtes américains et contre-amiral à la retraite.

Steinman, l’un des six auteurs de la nouvelle étude, a poursuivi: «C’est ce qui se passe lorsque l’armée discrimine inutilement les personnes qualifiées pour servir.»

L’interdiction militaire trans, introduite par Donald Trump, a eu de nombreuses conséquences négatives.

Les résultats de l’étude proviennent de déclarations publiques de responsables militaires, d’entretiens avec des membres des services trans, de données d’enquêtes et de conversations avec le personnel des académies de service, selon Étoiles et rayures.

Publiée par le Palm Center, un institut de recherche qui étudie les problèmes liés au personnel LGBT + dans l’armée, l’étude a révélé que l’interdiction militaire trans de Trump avait de nombreuses conséquences néfastes.

Les membres des services trans ont déclaré aux auteurs de l’étude qu’ils avaient été «ciblés pour un traitement injuste, stigmatisés et dévalorisés» après l’imposition de l’interdiction de Trump.

Un technicien en électronique de l’aviation trans Navy sans nom a déclaré aux auteurs de l’étude: «Avant l’interdiction, la position de la marine était que les personnes transgenres sont de vraies personnes et qu’elles ont un statut et nous allons les aider à faire la transition vers ce dont elles ont besoin pour pouvoir continuer à servir.

L’interdiction des transgenres a nui à l’état de préparation militaire à tous les niveaux.

«Mais maintenant que l’interdiction a été rétablie, plus personne n’essaie de nous accepter.»

Pendant ce temps, Alivia Stehlik, membre des services trans, un officier de l’armée à Fort Carson dans le Colorado, a déclaré à propos de l’interdiction: «Cela dit au monde que vous ne vous souciez pas des soldats. Faisons notre travail, et si nous ne pouvons pas respecter les normes, nous devons partir.

«Mais les normes ne devraient pas être différentes pour nous.»

Les auteurs de l’étude ont déclaré que l’interdiction avait eu un impact sur la capacité de l’armée à recruter de nouveaux militaires en rendant toute une cohorte de personnes inéligible.

Les auteurs ont également suggéré que l’interdiction pourrait avoir dissuadé les personnes cisgenres de rejoindre l’armée en raison de la perception que les forces sont intolérantes et hostiles aux groupes minoritaires.

Joe Biden s’est engagé à annuler l’interdiction.

Donald Trump a annoncé pour la première fois sur Twitter en juillet 2017 qu’il interdirait aux personnes transgenres de servir dans l’armée. L’interdiction est entrée en vigueur en avril 2019 à la suite d’une série de contestations judiciaires et a plongé les personnes des services trans dans l’incertitude et la peur dans le processus.

Écrivant sur Twitter à l’époque, Trump a déclaré: «Notre armée doit se concentrer sur une victoire décisive et écrasante… et ne peut pas être accablée par les énormes coûts médicaux et les perturbations que les transgenres dans l’armée entraîneraient.»

Le président élu Joe Biden s’était précédemment engagé à annuler l’interdiction de Trump sur les membres des services trans lors de son premier jour de fonction.