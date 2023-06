L’interdiction d’improvisation de Ryan Reynolds sur Deadpool 3 n’est pas un problème pour Disney

L'Oréal Paris Coffret Midnight Sérum Anti-Rides 30ml + Mascara Volume Millions de Cils Noir 8,9ml + Color Riche Rouge à Lèvres Rouge N°297 Red Passion 4,3g

Découvrez des produits iconiques soin et maquillage dans un coffret cadeau luxe, signé L'Oréal Paris. Dans cet écrin prêt-à-offrir, un produit soin du visage et deux produits maquillage pour le rituel beauté que vous méritez d'offrir à la femme talentueuse et déterminée que vous êtes. Parce que vous le valez bien ! L'Oréal Paris Coffret Midnight Sérum Anti-Rides 30ml + Mascara Volume Millions de Cils Noir 8,9ml + Color Riche Rouge à Lèvres Rouge N°297 Red Passion 4,3g comprend : Le sérum Age Perfect Renaissance Cellulaire Midnight Sérum : un sérum nouvelle génération, inspiré par la Science des Cellules Mères, il permet chaque nuit une haute régénération de la peau pour un teint éclatant et une peau visiblement plus jeune. Le nouveau mascara Volume Millions de Cils Baume Noir , composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, qui donnera à vos cils le volume intense et naturel dont vous rêviez. Le rouge à lèvre Color Riche Satin de la teinte rouge, riche en soin et riche en couleur. Une formule composée à 75% d'ingrédients soin et enrichie en huile d'argan pour gorger vos lèvres d'hydratation et les préserver du dessèchement.