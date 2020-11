L’interdiction de TikTok est suspendue pour l’instant: les États-Unis font marche arrière après une décision de justice

En septembre dernier, la guerre politico-commerciale entre les États-Unis et la Chine a été alimentée par la décision de l’administration américaine d’interdire le téléchargement de TikTok et WeChat, des applications très populaires dans le monde (en particulier la première). Le blocus a été laissé dans les limbes après l’accord avec Oracle, et maintenant on sait que Les États-Unis renonceront à leur intention de bloquer TikTok.

Selon le Wall Street Journal, le Département du commerce des États-Unis a annoncé qu’il refusait l’imposition de l’ordonnance qui obligerait à fermer le réseau social populaire. Une première étape dans la nouvelle administration du récemment élu Joe Biden qui pourrait signifier un changement dans la stratégie de son prédécesseur concernant le développement de son activité dans les entreprises technologiques chinoises aux Etats-Unis.

ByteDance obtient enfin une réponse

Le 12 novembre, le délai accordé par le gouvernement américain à ByteDance, l’énigmatique entreprise chinoise derrière TikTok, pour vendre une partie dudit réseau social à une entreprise américaine, a expiré. Comme nous l’avons dit, lorsque la date est arrivée, la situation était dans une sorte de limbe puisque selon ByteDance [enigmáticaempresachinaqueestádetrásdeTikTokparavenderpartededicharedsocialaunacompañíaestadounidenseComodecíamosllegadalafechalasituaciónquedóenunaespeciedelimbodadoquesegúnByteDancel’administration Trump a cessé de leur répondre.

C’est maintenant que les États-Unis ont déménagé, en particulier le ministère du Commerce, en mettant un frein à cette intention première de fermer le réseau. Il s’agit de reporter l’ordre de clôtureMais il reste à voir quelle sera la décision finale de l’administration Biden.

Selon le journal américain, le département du Commerce explique qu’il s’agissait d’une décision de la juge Wendy Beetlestone (de la Cour fédérale de Philadelphie) après le procès intenté par Douglas Marland, Cosette Rinab et Alex Chambers, trois poids lourds sur TikTok. ByteDance a déposé une réclamation pour demander une prolongation de 30 jours jusqu’à la dernière date limite, ils ont été donnés après n’avoir pas obtenu de réponse, face à un total de trois cas.

Il va falloir voir comment cela se résout, mais ce dernier épisode du feuilleton juridique de TikTok aux États-Unis semble que tout n’a pas été dit et que la nouvelle administration pourrait penser différemment dans les blocs d’activités aux entreprises chinoises par les États-Unis. Nous verrons également ce qui se passe avec WeChat et s’il y a aussi des changements pour Huawei.