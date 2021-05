L’interdiction de sécurité de Xiaomi a été officiellement levée par un tribunal américain, annulée de la désignation de «  société militaire communiste chinoise  »

26 mai 2021 13:34:10 IST

Dans une ordonnance finale adoptée mardi 25 mai par le tribunal de district américain du district de Columbia, Xiaomi a été libérée de la désignation par le département américain de la Défense de la société en tant que société militaire communiste chinoise (CCMC).

« Xiaomi (la« Société ») a le plaisir d’annoncer que le 25 mai 2021 à 16 h 09 (heure normale de l’Est), le tribunal de district américain du district de Columbia a rendu une ordonnance définitive annulant la désignation de la société par le département américain de la Défense. «Société militaire chinoise communiste» (CCMC). En annulant la désignation, le tribunal a officiellement levé toutes les restrictions sur la capacité des Américains à acheter ou à détenir des titres de la société », a déclaré un porte-parole de Xiaomi.

<< La Société est reconnaissante de la confiance et du soutien de ses utilisateurs, partenaires, employés et actionnaires du monde entier. La Société réaffirme qu'elle est une société ouverte, transparente, cotée en bourse, exploitée et gérée de manière indépendante. La Société continuera de fournir des produits électroniques grand public fiables. produits et services aux utilisateurs, et de créer sans relâche des produits incroyables à des prix honnêtes pour permettre à tout le monde dans le monde de profiter d'une vie meilleure grâce à une technologie innovante », a ajouté le porte-parole.

En avril de cette année, le gouvernement américain et Xiaomi Corp sont parvenus à un accord pour mettre de côté un Liste noire de l’administration Trump.

En février 202, le gouvernement américain a mis sur liste noire le fabricant chinois de smartphones Xiaomi et la troisième plus grande compagnie pétrolière nationale de Chine. pour des liens militaires présumés, faisant pression sur Pékin lors du mandat du président Donald Trump la semaine dernière. Le ministère de la Défense a ajouté neuf entreprises à sa liste d’entreprises chinoises ayant des liens militaires, y compris Xiaomi et le fabricant d’avions d’État Commercial Aircraft of China (Comac). Les investisseurs américains devront céder leurs participations dans les entreprises chinoises inscrites sur la liste militaire d’ici novembre de cette année, selon un décret signé par Trump en novembre.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂