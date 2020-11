L’intelligence artificielle pour prendre soin de la planète: c’est ainsi que les nouvelles machines à laver intelligentes nous aident

Cette efficacité est en partie due à l’utilisation d’un moteur sans courroie ni poulies. Il ne génère pas de vibrations et a une usure beaucoup plus faible, ce qui affectera également notre poche. Cela implique également des technologies comme le lavage TurboWash 360, qui est 36% plus efficace en consommation d’énergie que d’autres et nous permet de gagner du temps, car il se lave en seulement 39 minutes.

De plus, en lavant les vêtements en moins de temps et avec l’intensité dictée par l’intelligence artificielle de LG, la consommation d’eau est réduite. Jusqu’à 31%, ou si vous préférez, 2840 litres qui est pratiquement l’eau que votre famille boit en un an. Une économie qui est bien sûr liée à la plus grande capacité des lave-linge de la marque: plus la capacité est élevée, moins la consommation d’eau et d’électricité est faible. Même nous fait gagner l’équivalent de 92 lavages par an.

C’est tout l’argent qui serait normalement évacué inutilement. Et ce n’est pas la seule dépense qu’une machine à laver avec intelligence artificielle peut nous éviter.

Tu prends soin de ta poche, tu prends soin de la planète