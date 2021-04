L’intelligence artificielle apprend à éviter les débris spatiaux en orbite

Un système d’esquive des débris spatiaux piloté par l’IA pourrait bientôt remplacer les équipes d’experts traitant un nombre croissant de menaces de collision orbitale dans un environnement proche de la Terre de plus en plus encombré.

Toutes les deux semaines, les contrôleurs d’engins spatiaux du Centre européen des opérations spatiales (ESOC) de Darmstadt, en Allemagne, doivent effectuer des manœuvres d’évitement avec l’un de leurs 20 satellites en orbite terrestre basse, Holger Krag, responsable de la sécurité spatiale à l’Agence spatiale européenne (ESA ) a déclaré lors d’une conférence de presse organisée par l’ESA lors de la 8e Conférence européenne sur les débris spatiaux qui s’est tenue virtuellement depuis Darmstadt en Allemagne, du 20 au 23 avril. Il y a au moins cinq fois plus de rencontres rapprochées que les équipes de l’agence surveillent et évaluent soigneusement, chacune demandant un -Equipe disciplinaire d’être sur appel 24h / 24 et 7j / 7 pendant plusieurs jours.

«Chaque manœuvre d’évitement de collision est une nuisance», a déclaré Krag. « Non seulement à cause de la consommation de carburant, mais aussi à cause de la préparation qui y est associée. Nous devons réserver des laissez-passer pour les stations au sol, ce qui coûte de l’argent, parfois nous devons même arrêter l’acquisition de données scientifiques. Nous devons avoir un expert. équipe disponible 24 heures sur 24. «

La fréquence de telles situations ne devrait qu’augmenter. Toutes les alertes de collision ne sont pas causées par des débris spatiaux. Des entreprises telles que SpaceX , OneWeb et Amazon construisent des mégaconstellations de milliers de satellites, mettant en orbite plus de vaisseaux spatiaux en un seul mois qu’auparavant, il y a quelques années seulement. Cette augmentation du trafic spatial suscite des inquiétudes parmi les experts en débris spatiaux. En fait, l’ESA a déclaré que près de la moitié des alertes de conjonction actuellement surveillées par les opérateurs de l’agence impliquent de petits satellites et des vaisseaux spatiaux de constellation.

L’ESA a donc demandé à la communauté mondiale de l’intelligence artificielle de l’aider à développer un système qui prendrait en charge l’esquive des débris spatiaux de manière autonome ou au moins réduirait la charge des équipes d’experts.

« Nous avons mis à la disposition d’une communauté mondiale d’experts un vaste ensemble de données historiques sur les avertissements de conjonction passés et leur avons demandé d’utiliser l’intelligence artificielle. [Artificial Intelligence] pour prédire l’évolution d’un risque de collision de chaque alerte au cours des trois jours suivant l’alerte », a déclaré Rolf Densing, directeur des opérations de l’ESA lors de la conférence de presse.

« Les résultats ne sont pas encore parfaits, mais dans de nombreux cas, l’IA a pu reproduire le processus de décision et identifier correctement dans quels cas nous devions effectuer la manœuvre d’évitement de collision. »

L’agence explorera de nouvelles approches du développement de l’IA, telles que l’apprentissage en profondeur et les réseaux de neurones, pour améliorer la précision des algorithmes, a déclaré Tim Flohrer, responsable du bureau des débris spatiaux de l’ESA à 45secondes.fr.

« Les algorithmes d’IA standard sont formés sur d’énormes ensembles de données », a déclaré Flohrer. « Mais les cas où nous avons effectivement effectué des manœuvres ne sont pas si nombreux en termes d’IA. Dans la phase suivante, nous examinerons de plus près les approches d’IA spécialisées qui peuvent fonctionner avec des ensembles de données plus petits. »

Pour l’instant, les algorithmes d’IA peuvent aider les équipes au sol à évaluer et surveiller chaque alerte de conjonction, l’avertissement qu’un de leurs satellites pourrait être sur une trajectoire de collision avec un autre corps en orbite. Selon Flohrer, une telle assistance AI contribuera à réduire le nombre d’experts impliqués et aidera l’agence à faire face à l’augmentation du trafic spatial attendu dans un proche avenir. La décision d’effectuer ou non une manœuvre d’évitement pour l’instant doit encore être prise par un opérateur humain.

« Jusqu’à présent, nous avons automatisé tout ce qui nécessiterait qu’un cerveau expert soit éveillé 24h / 24 et 7j / 7 pour répondre et suivre les alertes de collision », a déclaré Krag. « Prendre la décision finale de mener ou non la manœuvre d’évitement est la partie la plus complexe à automatiser et nous espérons trouver une solution à ce problème dans les prochaines années. »

En fin de compte, a ajouté Densing, la communauté mondiale devrait travailler ensemble pour créer un système d’évitement des collisions similaire à la gestion moderne du trafic aérien, qui fonctionnerait de manière totalement autonome sans que les humains au sol n’aient à communiquer.

« Dans le trafic aérien, ils sont un pas de plus », a déclaré Densing. « Les manœuvres d’évitement de collision entre les avions sont décentralisées et se déroulent automatiquement. Nous n’en sommes pas encore là, et il faudra probablement un peu plus de coordination et de discussions internationales. »

Non seulement les satellites scientifiques risquent-ils de subir des collisions orbitales, mais des engins spatiaux comme le Crew Dragon de SpaceX pourraient également être affectés. Récemment, Crew Dragon Endeavour, avec quatre astronautes à bord, aurait est venu dangereusement près à un petit morceau de débris le samedi 24 avril, lors de sa croisière vers la Station spatiale internationale. L’alerte de collision a forcé les astronautes à interrompre leur temps libre, à remonter dans leurs combinaisons spatiales et à boucler leur ceinture pour se préparer à un éventuel impact.

Selon l’ESA , environ 11370 satellites ont été lancés depuis 1957, lorsque l’Union soviétique a réussi à mettre en orbite une boule sonore appelée Spoutnik. Environ 6 900 de ces satellites restent en orbite, mais seuls 4 000 fonctionnent toujours.