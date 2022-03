L’insulte que Jake Gyllenhaal a reçue au casting du Seigneur des anneaux

CÉLÉBRITÉS

L’acteur de renom a raconté son étrange expérience en tant que Frodon pour l’adaptation de JRR Tokien. Découvrez la vidéo et la réaction du protagoniste de Brokeback Mountain !

© GettyJake Gyllenhaal a auditionné pour le casting du Seigneur des anneaux.

depuis le roman Le Seigneur des Anneauxà partir de J. R. R. Tolkien, a commencé à produire sa trilogie cinématographique, personne ne voulait être exclu d’un tel succès. Et c’est que La Communauté de l’Anneau, Les Deux Tours et Le retour du roi – écrit et réalisé par Pierre Jacksonn- ont sans aucun doute été un succès qui a marqué un avant et un après dans les films fantastiques. Parmi tous ceux qui ont tenté de participer à l’adaptation, il s’est démarqué Jake Gyllenhaal.

L’acteur de 41 ans a aujourd’hui l’une des carrières les plus reconnues de ces dernières années. Et c’est qu’il a participé à des succès tels que Brokeback Mountain, Love et autres drogues ou Somnambulece qui l’a amené à être nominé pour des récompenses telles que les Oscars ou les Golden Globes. Mais il y a 20 ans, il n’avait pas encore joué dans ces films et se présentait comme l’un des grands candidats à donner vie Frodonun rôle qu’il occupera finalement Elijah Wood.

Aujourd’hui, Gyllenhaal semble être un acteur consacré qui n’a pas besoin de passer par des processus de casting pour obtenir ses rôles. Cependant, il garde quelques anecdotes d’auditions qu’il a osé révéler il y a des années dans The Tonight Show, une émission animée par Jimmy Fallon. « J’ai eu une audition pour Le Seigneur des Anneaux. J’ai eu un appel avec 14 agents qui étaient très excités.», a commencé l’acteur, surprenant tout le monde dans le studio.

L’histoire a continué: « Quand les agents sont très excités, c’est très intense. Ils m’ont appelé et m’ont dit : ‘Ils font Le Seigneur des Anneaux ! Et Peter Jackson est de la partie ! Ils vont faire trois films en trois ans et demi. Et quand ils nous ont dit qu’ils avaient besoin d’un hobbit, nous avons dit ‘Jake !’. Alors je suis allé là-bas et j’ai essayé. » Ce n’était que des rires et la sympathie de Gyllenhaal a contribué à rendre l’histoire assez drôle. Cependant, ce n’était pas le cas à l’époque.

« Il y avait des consignes très rigoureuses et il n’y avait pas de dialogues. Nous n’avions rien à dire, nous devions juste trouver la bague. Je n’ai pas très bien réussi parce que je n’ai pas compris qu’il n’y avait pas de dialogues. Ensuite, j’ai eu quelques lignes, mais je n’ai pas mis d’accents. Tu devais en faire un très britanniqueJacques a expliqué. Jusqu’à la fin : « Peter Jackson m’a regardé et m’a dit : « Tu es le pire acteur que j’aie jamais vu »”. Heureusement, l’interprète l’a pris avec humour.

