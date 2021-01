L’installation d’essai de la NASA Plum Brook renommée pour l’astronaute Neil Armstrong

Une installation éloignée de l’Ohio utilisée pour tester le nouveau vaisseau spatial de la NASA a été renommée pour le premier astronaute à marcher sur la surface lunaire.

La station Plum Brook de la NASA à Sandusky, Ohio, qui a achevé en mars une campagne de test de trois mois à l’appui de la capsule d’équipage Artemis I Orion de l’agence, a été redésigné l’installation d’essai Neil A. Armstrong . La législation dirigeant le changement a été promulguée mercredi (30 décembre).

«Avant que Neil Armstrong ne devienne la première personne à marcher sur la lune, il était un pilote d’essai prometteur dans le nord-est de l’Ohio dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Centre de recherche John H. Glenn de la NASA. Je suis heureux de rejoindre le sénateur. Rob Portman [R-OH] en honorant Neil Armstrong, originaire de l’Ohio, en renommant la station Plum Brook de la NASA Glenn à Sandusky pour un homme qui inspire les futurs Ohioiens à poursuivre la tradition de notre État de briser les barrières dans l’espace « , a déclaré le sénateur Sherrod Brown (D-OH), qui avec Brown a présenté le projet de loi , qui a été adoptée par le Sénat américain en juin.

Conformément à la législation nouvellement promulguée, le nom officiel de la station de Plum Brook sera le Centre de recherche John H. Glenn de la NASA à l’installation d’essai Neil A. Armstrong. (Crédit d’image: NASA)

La Chambre des représentants a approuvé le changement de nom le 16 décembre.

« Neil était un Ohioan humble et patriotique qui croyait que l’honneur de servir son pays était une récompense en soi. C’est pourquoi, quand je lui ai demandé l’année avant sa mort [in 2012] s’il voulait que je continue à nommer Plum Brook après lui, il a contesté « , a déclaré Portman dans un communiqué lorsque la loi a autorisé le Sénat. » Mais il était un fervent partisan de la station de Plum Brook et des simulations et tests importants qui y étaient effectués, et Je crois que c’est précisément à cause de son humilité, associée à ses réalisations sans précédent, que le changement de nom est approprié. «

«Il s’agit d’un hommage approprié aux incroyables réalisations d’Armstrong dans les airs et dans l’espace, et je suis fier que mes collègues aient unanimement soutenu ce projet de loi», a déclaré Portman.

La station de Plum Brook a hérité son nom d’une installation de munitions de la Seconde Guerre mondiale qui a été construite près d’un ruisseau appelé «Plum Brook». Les installations de simulation de l’environnement spatial de la station comprennent la chambre d’essai acoustique des engins spatiaux la plus puissante au monde et la seule plate-forme capable de prendre en charge des fusées et des moteurs d’étage supérieur de grande taille à haute altitude.

Plus tôt cette année, la NASA a utilisé l’équipement de Plum Brook pour soumettre le Artémis Je capsule de l’équipage d’Orion aux températures extrêmes et à l’environnement électromagnétique qu’il connaîtra lors de sa prochaine mission de test sur la lune. Le vol sans équipage, dont le lancement est prévu pour la fin de 2021, confirmera que le vaisseau spatial est prêt à commencer à transporter des astronautes en mission pour orbiter et atterrir sur la Lune – sur les traces d’Armstrong et ses compagnons marcheurs de l’ère Apollo, âgés de 50 ans.

L’installation de propulsion dans l’espace de Plum Brook a également été utilisée pour tester le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX avant son premier lancement vers la Station spatiale internationale en 2019 et l’installation d’énergie spatiale du site a brièvement servi de centre de recherche pour Nick Fury (Samuel Jackson), Hawkeye (Jeremy Renner) et Loki (Tom Hiddleston) comme ensemble utilisé dans le film 2012 des studios Marvel « The Avengers ».

Le vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon est en cours de préparation pour les essais dans l’installation de propulsion spatiale de Plum Brook en 2019. (Crédit d’image: NASA)

Avec le changement de nom, la NASA a maintenant deux emplacements nommés pour Armstrong. Dans un acte similaire du Congrès en 2014, le Dryden Flight Research Center de l’agence à Edwards Air Force Base, dans le sud de la Californie, a été renommé le Centre de recherche en vol Neil A. Armstrong .

La NASA a également honoré Armstrong en ajoutant son nom à son bâtiment des opérations et des caisses au Kennedy Space Center en Floride.

Armstrong n’était pas la première personne à avoir nommé plusieurs sites de la NASA en son honneur. Le Goddard Space Flight Center à Greenbelt, Maryland et le Goddard Institute for Space Studies à New York sont tous deux nommés en l’honneur de Robert H. Goddard, à qui l’on attribue la création et la construction de la première fusée à carburant liquide au monde.