L’installation d’applications Android sur Windows pourrait être une réalité l’année prochaine

Les applications Android arriveront sur votre PC Windows l’année prochaine – voici ce que l’on sait jusqu’à présent.

Maintenant qu’Apple offre la possibilité de installer et utiliser des applications iPhone sur des ordinateurs Mac avec un processeur Apple Silicon, Microsoft ne veut pas être exclu de cette tendance et, comme la mise en place d’applications iOS sur Windows est tout simplement irréalisable, tout indique que l’entreprise décidera, une fois de plus, s’appuyer sur Android.

Du moins, c’est ce qu’ils disent de Windows Central, où ils indiquent que des sources proches de Microsoft ont confirmé l’intention de ceux de Redmond de donner la possibilité d’installer des applications Android sur Windows 10 nativement. Autrement dit, sans avoir besoin d’émulateurs ou d’outils tiers.

Bientôt, vous pourrez utiliser vos applications Android sur votre PC Windows 10

À partir d’aujourd’hui, il est déjà possible d’utiliser des applications Android sous Windows 10. L’un des moyens consiste à utiliser l’outil «Mon téléphone» développé par Microsoft, qui permet diffuser le contenu de notre écran mobile sur un ordinateur Windows 10 et contrôler l’appareil, en donnant le sentiment que l’application s’exécute sur l’ordinateur, alors que c’est vraiment le smartphone qui exécute les processus nécessaires pour faire fonctionner l’application.

D’autre part, il y a les émulateurs. Grâce aux nombreux émulateurs Android pour PC, il est possible courir une version du système d’exploitation de Google sous Windows, et téléchargez ou exécutez tout type d’application Android, y compris des jeux.

Mais l’idée de Microsoft va plus loin. Bien que le détails de la stratégie, les rumeurs suggèrent que l’idée de Microsoft est de amener des applications Android sur le Microsoft Store, votre boutique d’applications et de jeux pour les ordinateurs Windows.

Certains doutes qui surgissent sont qu’adviendra-t-il des applications qui nécessitent les services Google pour fonctionner?Depuis aujourd’hui, il n’y a pas de cadre Google Mobile Services pour le système d’exploitation Windows, et une partie des fonctionnalités de certaines applications populaires nécessite ce type de service.

Quoi qu’il en soit, s’il est réalisé, ce plan pourrait constituer une menace très directe pour ChromeOS, Le système d’exploitation de Google pour ordinateurs et tablettes, qui est aujourd’hui le seul à prendre en charge les applications Android.

A cela, il faut ajouter les améliorations apportées au Sous-système Windows pour Linux, qui est né donnant la possibilité d’utiliser une console bash sous Windows, et a évolué pour prendre en charge applications graphiques Linux qui peut être exécuté sur Windows. Ainsi, petit à petit, le système d’exploitation de Microsoft devient un plateforme universelle.

