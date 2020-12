L’installation COVAX de l’OMS vise à avoir 500 millions de doses de vaccin Covid-19 prêtes d’ici début 2021

Pfizer et BioNtech sont actuellement à un stade avancé de négociations avec l’OMS pour rejoindre l’alliance du vaccin COVAX.

Scientifique en chef Soumya Swaminathan. Image: Capture d’écran de l’OMS / YouTube

La scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé, Soumya Swaminathan, lors d’une conférence de presse à Genève, a déclaré que l’organisation faîtière de la santé publique espérait disposer d’au moins un demi-milliard de doses d’un COVID-19 fonctionnel. vaccin prêt au premier trimestre 2021, via l’installation COVAX. Jusqu’à présent, quelque 189 pays ont rejoint l’initiative COVAX. Le programme de l’initiative est de vacciner 20 pour cent des populations les plus à risque, y compris les agents de santé et les personnes âgées.

« L’objectif est d’obtenir au moins 2 milliards de doses d’ici la fin de 2021, ce qui sera suffisant pour vacciner 20 pour cent des populations des pays faisant partie de COVAX », a déclaré la scientifique en chef Soumya Swaminathan lors de la conférence de presse du vendredi 4 décembre. . Cela peut suffire à « mettre fin à la phase aiguë de la pandémie » en réduisant la mortalité et l’impact sur les systèmes de santé, a-t-elle ajouté.

L’OMS prévoit le premier lot – 500 millions de doses de COVID-19 vaccins – à être prêt au premier trimestre 2021 pour une distribution équitable entre les pays partenaires de COVAX.

« Notre objectif, notre espoir est qu’au premier trimestre de 2021, nous aurions environ un demi-milliard de doses disponibles à distribuer à travers les pays, de manière équitable », a déclaré Swaminathan. « Ainsi, les pays peuvent commencer à s’attendre à des doses vers la fin du premier trimestre de 2021. Quelques pays peuvent commencer plus tôt, il est probable, possible, que nous puissions avoir des leçons en nous rendant tôt dans quelques pays. »

La majorité des doses ne seront toujours expédiées qu’au deuxième trimestre 2021, a-t-elle ajouté.

Les États-Unis, bien qu’ils disposent de l’un des portefeuilles de vaccins les plus diversifiés, ne participent pas à l’initiative COVAX. Il a conclu de nombreux accords bilatéraux pour obtenir des millions de doses des principaux vaccins candidats pour ses citoyens.

Une initiative conjointe de l’OMS, de Gavi Vaccine Alliance et de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), COVAX a été fondée pour assurer une distribution équitable d’un COVID-19 vaccin. Il a été fondé dans le cadre de l’accès de l’OMS au COVID-19 Accélérateur d’outils (ACT) pour que les pays en développement ne soient pas laissés pour compte dans la guerre des enchères internationales pour travailler COVID-19 vaccins.

