Tout a commencé avec une publication anonyme sur Instagram qui disait « Nous planterons 1 arbre pour chaque photo d’animal de compagnie ».

En quelques heures, Instagram a été inondé de personnes publiant des photos de leurs animaux de compagnie avec un autocollant interactif « Ajoutez le vôtre » incitant les autres à faire de même.

La publication a commencé à devenir une tendance sur Instagram et jusqu’à 4,1 millions d’utilisateurs ont partagé une photo pensant qu’ils aidaient l’environnement. Tout le monde a commencé à se demander qui était derrière tout ça et comment ils allaient planter autant d’arbres ?

La tendance Instagram « planter 1 arbre pour chaque photo d’animal de compagnie » est-elle une arnaque ?

Vous vous demandez peut-être si ces arbres seront jamais plantés et la réponse est probablement non !

Il s’avère qu’il faut plus qu’une jolie photo d’un chiot pour résister à la déforestation.

Il a été découvert qu’un compte Instagram appelé Plant A Tree Co. avait publié le message original. Cependant, ils ont rapidement supprimé leur image, affirmant qu’ils n’avaient pas les ressources ni la capacité de planter autant d’arbres.

« Nous avons immédiatement réalisé que le message deviendrait trop gros et que nous n’avions pas les ressources pour planter autant d’arbres, nous l’avons donc supprimé 10 minutes plus tard. Même si nous l’avons supprimé, les histoires ont continué à se répandre hors de notre contrôle. »

Plant A Tree Co. est une société basée en Floride.

Plant A Tree Co. déclare qu’ils plantent des arbres pour chaque collier qu’ils vendent. Cependant, ils ont récemment supprimé tout type de magasin de colliers de leur site Web.

Leur site Web mentionne quelques collectes de fonds auxquelles ils ont fait un don et qu’ils ont planté 6 500 arbres jusqu’à présent dans le but de planter 1 milliard d’arbres d’ici 2030. À part cela, il n’y a aucune information sur l’endroit où l’entreprise est basée ou quoi que ce soit à leur sujet.

La tendance Instagram est désormais critiquée.

Le « Nous planterons 1 arbre pour chaque photo d’animal de compagnie » a été accusé par beaucoup d’être une arnaque. Beaucoup pensent que c’est juste un moyen de publicité.

Dans la publication Instagram, Plant A Tree Co. a expliqué comment ils avaient réalisé l’impact de cette publication et voulaient lancer une collecte de fonds pour l’organisation à but non lucratif, Trees For The Future.

«Nous voulons utiliser cette sensibilisation pour un impact durable, nous avons donc créé cette collecte de fonds. Il collecte des fonds pour @treesforthefuture qui est une organisation que nous aimons, qui se consacre à la plantation d’arbres. »

Cependant, plus tard dans une histoire Instagram, Trees For The Future a posté qu’ils n’étaient en aucun cas affiliés à Plant A Tree Co. et a insisté pour que les gens leur fassent des dons directement.

Ils ont également mentionné à VICE que « lorsque la collecte de fonds a été portée à notre attention, nous avons immédiatement contacté le groupe pour leur demander de clarifier la nature de la collecte de fonds et nous avons signalé la publication à Instagram. »

C’est déjà arrivé.

Apparemment, ce n’est pas la première fois que Plant A Tree Co. est accusé de tromper les gens. Ils ont créé des collectes de fonds similaires dans le passé lors du mouvement australien des feux de brousse et des vies noires.

Zack Saadioui, le fondateur de l’entreprise a commenté le problème en disant : « Il y a eu beaucoup d’accusations contre Plant A Tree Co. et je comprends d’où elles viennent, car nous avons commis des erreurs involontaires dans le passé.

Sanika Nalgirkar, MFA est un écrivain et un stagiaire éditorial chez YourTango qui écrit sur des sujets de divertissement et d’actualités, de style de vie et de culture pop.