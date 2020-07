L’instagram de Ray Park a-t-il été piraté ? Sa femme fait une déclaration officielle

Ray Park, qui a joué le rôle de Dark Maul dans Star Wars, est actuellement à la recherche d’une vidéo explicite qu’il a postée sur Instagram vendredi. Après avoir été visionnée pendant environ 30 minutes, elle a été retirée. La vidéo le montrait en train de recevoir des rapports sexuels oraux de sa femme, Lisa Park. Les fans sont confus, se demandant si Ray a accidentellement posté la vidéo, ou si son compte a été piraté. Ou bien l’acteur a-t-il mis la vidéo en ligne exprès ? Voici ce que nous savons.

L’Instagram de Ray Park a-t-il été piraté ?

L’Instagram de Ray n’a apparemment pas été piraté, et il semble que l’acteur ait volontairement mis en ligne la vidéo lui-même. Pour compliquer les choses, en plus de la vidéo, quelqu’un a posté un message sur Snapchat affirmant être la fille de Ray Park, Sienna Park – et que Ray était abusif et négligent envers ses enfants. Cependant, Lisa a nié ces allégations, et il semble que le message de sa fille soit faux.

Ray Park – Posted on IG days ago of wife w/ caption of phone #, says “blow of a good time”, now deleted

– Posted revenge porn on IG today of his wife giving oral, rumored to be affair w/ young Boba actor Daniel Logan, now deleted

– Lisa P says post was real

– Daughter post fake pic.twitter.com/Qk81Ce9PeE — JAM (@ninjyte) July 25, 2020

Andy Signore, le créateur de Honest Trailers et ami de Lisa, a tweeté : “J’ai parlé à la femme de Ray Park… Comme je l’ai craint, les histoires et les captures d’écran ne sont pas vraies. Elle m’a autorisé à partager la citation ci-dessous, dont je peux confirmer qu’elle provient de son compte. Elle prépare une déclaration officielle.”

UPDATE: I have spoken to Ray Park ‘s wife… As I worrried, the stories & screenshots are NOT TRUE. She allowed me to share the quote below, which I can confirm came from her account. She is preparing an official statement. 1/2 pic.twitter.com/BylE1qxCjx — Andy Signore (@andysignore) July 25, 2020

Pourquoi Ray Park a-t-il publié la vidéo ?

Bien que Ray n’ait pas répondu à la vidéo, les fans ont fait des recherches et pensent que l’acteur a posté la vidéo comme une forme de “vengeance”, puisque sa femme l’aurait trompé. Sur une photo de Lisa, Ray a écrit : “[Numéro de téléphone] pour passer un bon moment !

Et dans une autre capture d’écran qui montre une conversation avec Lisa (prétendument), on voit qu’elle affirme que le téléphone de Ray n’a certainement pas été piraté. “Il est méchant, faites juste ce que vous pouvez pour le faire démonter ! J’apprécie !” Cependant, ce qui s’est réellement passé n’est toujours pas confirmé.

Qui est la femme de Ray Park ?

La femme de Ray Park, Lisa Park, est professeur de fitness. Elle utilise principalement les médias sociaux pour promouvoir son travail en publiant des vidéos d’entraînement. On ne sait pas grand-chose de la relation entre Ray et Lisa, puisque les deux hommes gardent des choses privées en ligne.

Lisa s’est rendue à Instagram Stories pour exprimer sa douleur et sa frustration face au faux message sur ses enfants qui circule. “Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer à quel point je suis déçue et blessée par certaines des fausses allégations, des commentaires et des messages qui ont été postés et qui ne sont PAS vrais”, a-t-elle écrit.

“Je vous demande d’être gentils, respectueux et de réfléchir avant de faire des commentaires publics qui ont un impact NÉGATIF sur mon bien-être et celui de ma FAMILLE”, a-t-elle poursuivi. “Veuillez signaler toute fausse allégation pour aider ma famille en ce moment.”

Lisa a conclu : “Merci à ceux d’entre vous qui m’ont tendu la main, je vous en suis reconnaissante. J’ai été inondée de tant de messages. Pour l’instant, je ne répondrai plus aux DM concernant les fausses allégations. S’il vous plaît, respectez ma vie privée en ce moment car je dois le faire pour ma propre santé mentale !

Ni Lisa ni Ray n’ont parlé de la vidéo qui a été mise en ligne. Bien que les gens soient en colère au nom de Lisa (si Ray avait effectivement publié du “porno de vengeance”, ce serait inexcusable et déplorable), les déclarations faites au sujet de la vidéo et de la raison pour laquelle elle a pu être téléchargée ne peuvent que s’avérer plus dommageables, puisque nous ne savons pas ce qui s’est réellement passé.