À 48 ans, la domestique Vanda Cavalcante a commencé à soupçonner que l’irritabilité et la chaleur excessive pourraient être le début de la ménopause. « Il y avait des bouffées de chaleur trois à quatre fois par jour, et cela ne me dérangeait pas tellement. Cela a pris environ six mois comme ça, mais ensuite ça a commencé à devenir constant. Et moi, qui n’ai jamais eu de problème de sommeil, j’ai commencé à avoir du mal à dormir », se souvient-il. Comme Vanda, l’insomnie touche six femmes ménopausées sur dix, selon le Sleep Institute.

« En cette période post-ménopausique, on ressent les symptômes résultant de la baisse des œstrogènes, qui est la principale hormone que les femmes perdent lorsque l’ovaire tombe en panne, c’est-à-dire lorsqu’il arrive en fin de phase de reproduction », explique le docteur Helena Hachul de Campos, chercheuse à l’Instituto do Sono et professeure à l’Université fédérale de São Paulo (Unifesp).

Les conséquences du manque d’hormone s’expriment précocement ou tardivement. Lorsque le cycle menstruel est interrompu, les symptômes les plus connus sont les bouffées de chaleur, appelées bouffées de chaleur, qui touchent 70 % des femmes ; sautes d’humeur; et l’irritabilité. Après quelques années sans œstrogène, des symptômes tardifs apparaissent, tels que sécheresse cutanée, sécheresse vaginale, dépôt de graisse dans la région abdominale, augmentation du cholestérol et du risque cardiovasculaire, facilité de prise de poids avec métabolisme réduit et modifications du métabolisme osseux.

En ce qui concerne le sommeil, le médecin explique que même dans la phase de transition, il est fréquent que l’oscillation de l’hormone provoque certains effets. « Cela nous rend beaucoup plus vulnérables au réveil », souligne-t-il. D’autres facteurs qui contribuent aux troubles du sommeil sont les déplacements plus fréquents aux toilettes en raison d’une plus grande flaccidité de la vessie.

Des études du Sleep Institute montrent également qu’avec chaque centimètre de circonférence abdominale, le risque de développer une apnée obstructive du sommeil augmente de 5 %. « En raison de ces changements de ménopause, vous commencez à avoir plus de graisse abdominale, plus de graisse au cou et vous commencez à faire de l’apnée », explique Helena.

Que faire

Vanda a consulté le service de santé et, après quelques évaluations, il s’est avéré qu’elle avait une indication pour un traitement hormonal substitutif. Elle dit, cependant, que c’était une ressource alternative qui a changé sa vie. « Je suis tombé amoureux. J’ai décidé que la méditation allait faire partie de ma vie. J’ai appris à respirer, à être patient et à lui donner du temps », a-t-il déclaré à Agência Brasil.

« Nous avons différents types de traitement, l’hormonothérapie, les thérapies alternatives, les médicaments à base de plantes, nous n’avons pas besoin d’attendre que ça ait l’air horrible. Nous devons toujours faire un suivi chaque année [com as idas ao ginecologistas] et voyez ce qui se passe », guide le médecin.

Conseils pour le sommeil

Les nuits blanches entraînent plusieurs complications. « Si nous avons des phases de sommeil incomplètes, le lendemain nous serons indisposés, déficitaires de mémoire, irrités », énumère Helena. Elle alerte également sur les dommages liés à l’immunité et à la facilité de prise de poids. « Il prétend que vous êtes un téléphone portable. Suis-je d’accord avec 100% ou déjà avec 60% de la puissance de la batterie ? Pour savoir si le sommeil a été réparateur, et la grande majorité dit qu’il ne l’a pas été », conseille-t-il.

Alimentation saine, horaires définis dans la routine, activité physique, ne pas boire de café en fin d’après-midi, avoir une pièce calme avec une faible luminosité, ne pas regarder l’horloge, ne pas avoir de repas copieux au dîner et éviter l’utilisation du téléphone portable dans lit sont quelques-uns des conseils pour retrouver le sommeil.