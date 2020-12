L’inscription sans contact est désormais disponible sur les appareils Lenovo Chrome OS

Pour aider les employés à s’adapter à des lieux de travail qui évoluent rapidement, Lenovo a annoncé une nouvelle offre, à savoir la disponibilité de l’inscription sans contact sur les appareils Lenovo Chrome OS, une offre qui permet le déploiement à distance et l’inscription automatique des Chromebooks.

La nouvelle offre est déjà disponible sur le Chromebook Lenovo ThinkPad C13 Yoga et sera étendue à d’autres appareils Lenovo Chrome OS tout au long de 2021.

Avec l’inscription sans contact, l’appareil est livré pré-enregistré et prêt à être utilisé par l’utilisateur final avec toutes les politiques de sécurité, applications et profils de l’organisation. Cela élimine la nécessité d’une inscription manuelle des appareils qui obligeait les administrateurs informatiques à inscrire manuellement chaque appareil Chrome OS dans leur domaine.

Les inscriptions Zero-Touch de Lenovo et Google offrent les avantages suivants:

Pré-enregistré par des experts: Lenovo pré-enregistre les Chromebooks pour s’inscrire automatiquement une fois entre les mains des utilisateurs finaux

Livraison directe aux employés partout: Quel que soit le lieu de travail de vos employés, Lenovo s'assure que les appareils arrivent là où ils doivent être

Construit avec la sécurité à l'esprit: Les inscriptions sans contact comportent une attestation matérielle qui aide à sécuriser l'identité de l'appareil pour éviter les attaques d'usurpation d'identité

Inscription facile et prêt à partir: Les utilisateurs finaux se connectent simplement à Internet et se connectent. Le PC est déjà équipé des paramètres et des applications appropriés.

«Alors que les organisations aident les employés à s’adapter aux nouveaux modèles de« travail de n’importe où », de nombreuses équipes informatiques apprennent à quel point elles sont préparées (ou non) pour la transition. Avec une main-d’œuvre entière désormais hors site, le service informatique doit faire face à la fourniture des bons appareils aux employés tout en sécurisant les points de terminaison, en faisant apparaître de nouveaux outils basés sur le cloud, en gérant des services d’assistance surchargés et plus encore », a déclaré Lenovo.