L’inquiétante série de seulement 6 chapitres arrivée sur Netflix il y a quelques jours et qui fait déjà fureur

Netflix a créé une série belge à ne pas manquer si vous vous considérez comme un fan de thrillers, mais aussi en raison de sa courte durée. Tout savoir sur cette nouvelle production !

©IMDBL’inquiétante série de seulement 6 chapitres arrivée sur Netflix il y a quelques jours et qui fait déjà fureur.

le service de streaming Netflix commencé le sixième mois de l’année de la meilleure des manières, depuis le succès du tome 1 de Choses étranges 4mais ils iront pour plus avec de grandes premières, comme les nouvelles saisons de Peaky Blinders Oui L’Académie des Parapluies. En attendant, son catalogue s’enrichit de nouvelles productions internationales et un titre incontournable vient d’arriver.

Les abonnés de la plateforme ont des préférences différentes, mais ces derniers temps, il y a eu une augmentation de la considération des programmes qui ne contiennent pas une longue durée, à quelques exceptions près. C’est pourquoi, si vous faites partie de ce type d’utilisateurs, nous vous recommandons de consulter deux étésune émission belge arrivée vendredi dernier et qui fait déjà des vagues.

Ce thriller, créé par Paul Baeten Gronda Oui Tom Lenaerts, suit un groupe d’amis qui se réunissent trente ans après la mort d’un des membres dans un accident. Le plan est de s’amuser et de passer des vacances relaxantes, mais tout se transforme en cauchemar lorsque certains membres sont soumis à un chantage avec des images de cette semaine d’il y a trois décennies qui continuent de les hanter.

Tom Lenaerts Oui Brecht Van Hoenacker Ils réalisent le nombre minimum de 6 épisodes qui composent cette histoire, chacun d’une durée de 45 minutes, ce qui en fait une excellente option à apprécier en moins d’une journée ou un week-end. Un autre aspect à prendre en compte est qu’il a reçu des critiques positives de la part de la presse, soulignant son originalité au sein du genre.

Selon les données de FlixPatrolest actuellement classé 7e au classement d’audience de Netflix à l’échelle mondiale et pourrait progresser au fil de la semaine. Ce qui est certain, c’est que deux étés Il a été ajouté au catalogue il y a quelques jours à peine et il fait déjà partie des préférences des téléspectateurs, étant une agréable surprise pour venir d’un pays qui n’a généralement pas de grands succès au niveau international.

